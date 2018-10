Schwerer Unfall bei Egling: Zwei Männer und ein Hund verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer und ein Hund verletzt wurden, ereignete sich am Samstagmittag zwischen Egling und Neufahrn.

Egling– Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Hohenbrunner in seinem BMW auf der Staatsstraße 2070 zwischen Neufahrn und Egling. Aus ungeklärter Ursache – die Polizei schließt allerdings die verbotene Nutzung eines Handys aus – geriet der Mann mit seinem Wagen nach rechts aufs Bankett und schleuderte im Anschluss auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte der Skoda eines 61-jährigen Dietramszellers dem BMW frontal in die Beifahrerseite. Anschließend überschlug sich der 56-Jährige mit seinem Auto mehrfach, bevor der Wagen in der angrenzenden Wiese liegen blieb.

Ein Helikopter flog den Hohenbrunner mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die Unfallklinik Murnau. Sein verletzter Hund kam in die Weilheimer Tierklinik. Den Fahrer des Skodas, er erlitt diverse Prellungen, brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

An beiden Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 18 000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Versicherungsschutz des Unfallverursachers für den BMW seit Kurzem erloschen und das Fahrzeug zur Entstempelung ausgeschrieben ist. Sorgen um die Schadensabwicklung muss sich der Skoda-Fahrer laut Oberkommissar Klaus Hohenreiter aber „nicht machen, da in solchen Fällen die Nachhaftung des Versicherers greift“. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

peb

