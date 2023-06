Schwerer Unfall am späten Montagabend: Feuerwehr befreit Mann aus völlig zerstörtem Auto

Von: Peter Borchers

Das war einmal ein Seat: Feuerwehrkräfte mussten den 41-jährigen Unfallfahrer aus seinem völlig zerstörten Auto befreien. Möglicherweise stand der Mann unter Alkoholeinfluss. © sabine Hermsdorf-Hiss

Am Montagabend krachte ein Auto zwischen Puppling und Neufahrn gegen einen Baum. Ein 41-jähriger Wolfratshauser erlitt schwere Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Egling – Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Puppling und Neufahrn am späten Montagabend erlitt ein 41-jähriger Wolfratshauser schwere, wenn auch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine nahe gelegene Klinik. Die Höhe des Sachschadens liegt nach Angaben der Verkehrspolizei (VPI) Weilheim bei gut 40 000 Euro.

Schwerer Unfall zwischen Puppling und Neufahrn: 40 000 Euro Sachschaden

Der 41-Jährige war gegen 22.25 Uhr alleine in einem Seat Ateca auf der St2070 von Wolfratshausen kommend in Richtung Egling unterwegs. Auf Höhe eines kleinen Parkplatzes kam er aus bis dato ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Leitpfosten und Warnbaken, fuhr gegen einen kleineren Erdwall und krachte dann gegen einen Baum, ehe sein Wagen in einer Wiese liegen blieb.

Die sofort alarmierten Feuerwehrkräfte mussten den Mann aus seinem völlig zerstörten Auto befreien. Ein ein Abschleppdienst barg später unter Mithilfe der Feuerwehr das Wrack und transportierte es von der Unfallstelle ab.

Da sich während der Unfallaufnahme konkrete Hinweise darauf ergaben, dass der Wolfratshauser unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Ein Arzt im Krankenhaus führte sie durch. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 41-Jährigen nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss.

Schwerer Unfall bei Egling: Zahlreiche Feuerwehrkräfte im Einsatz

Neben der Streifenbesatzung der VPI waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehren aus Neufahrn, Egling sowie Wolfratshausen im Einsatz, dazu mehrere Rettungskräfte samt einer Hubschrauberbesatzung. Drei Mitarbeiter der Straßenmeisterei Wolfratshausen reinigten im Anschluss die Unfallstelle.

Die Staatsstraße war bis etwa 1.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitungsmaßnahmen waren laut VPI notwendig. „Es kam hierbei jedoch zu keinerlei nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen“, heißt es in dem Bericht. peb

