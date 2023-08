Sechs Personen verletzt, 20.000 Euro Schaden: Unfall in Egling wegen missachteter Vorfahrt

Von: Peter Borchers

Im Eglinger Ortsteil Endlhausen hat es am Sonntag ordentlich gekracht. Involviert war eine fünfköpfige Familie sowie ein 23-jähriger Geretsrieder.

Egling – Sechs Leichtverletzte forderte am Sonntag ein Verkehrsunfall im Eglinger Ortsteil Endlhausen. Ein 23-jähriger Geretsrieder hatte nach Angaben der Wolfratshauser Polizei gegen 14 Uhr beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen.

Der junge Mann in einem Ford wollte in der Endlhauser Ortsmitte von Sauerlach kommend nach links auf die Dietramszeller Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Mercedes mit Laufer Zulassung. In dem Wagen befand sich eine fünfköpfige Familie aus Burgthann.

Bei der Kollision erlitten sowohl der Unfallverursacher als auch die fünf Personen im Alter von 8, 12, 14, 47 beziehungsweise 54 Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 20 000 Euro. Die Feuerwehren aus Endlhausen, Oberbiberg und Egling richteten eine Umleitung ein. Ein Abschleppunternehmen transportierte die Autos ab. peb