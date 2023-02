Mesner seit dem 14. Lebensjahr: Gottesdienst zu Ehren von Johann Schölderle

Von: Franziska Konrad

Strahlen um die Wette: Zum Mesner-Jubiläum von Johann Schölderle (Mitte), in Begleitung von Ehefrau Kathi, hielt Pfarrer Manfred Wurzer in Neufahrn einen Festgottesdienst ab. Pfarrer Bierprigl lernte ihn als Mesner an Seit etwa einem Jahr unterstützt der Sohn © Hans Lippert

Mit 14 Jahren wurde Johann Schölderle Mesner in der Neufahrner Kirche. Er überdauerte über zehn Pfarrer und bekam nun einen eigenen Gottesdienst.

Neufahrn – Einen Großteil seines Lebens, ganze 70 Jahre, steht Johann Schölderle (84) bereits im Dienst der Kirche. Seit seinem 14. Lebensjahr ist er Mesner in der Filialkirche St. Johannes der Täufer in Neufahrn. „In diese Rolle bin ich automatisch reingewachsen“, berichtet der 84-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Als sein Vorgänger aufhörte, war Schölderle Ministrant in Neufahrn. „Da führte eins zum anderen.“

Zehn bis 15 verschiedene Geistliche hat der gelernte Schreiner in „seiner Kirche“ schon miterlebt. Besonders gerne erinnert er sich an Pfarrer Franz Bierprigl zurück. „Zu uns Jugendlichen hatte der einen besonders guten Draht“, erinnert sich der 84-Jährige. Der Seelsorger aus Partenkirchen lernte den jugendlichen Schölderle auch als Mesner an. „Außerdem bin ich durch den Pfarrer zum Schafkopfen gekommen“, verrät er. Bierprigl und seinen Freunden fehlte ein vierter Spieler. „Da musste ich herhalten“, erzählt der Mesner und lacht. Bis heute kartelt er einmal die Woche.

Genauso zur festen Routine geworden ist – seit inzwischen 50 Jahren – die Unterstützung von Ehefrau Kathi (77). Glocken läuten, Wein und Messgewand herrichten, Kerzen anzünden: Etwa 20 Minuten vor Beginn der Messe trudelt das Paar gewöhnlich in der Kirche ein. Auch während des Gottesdienstes sind die beiden stets anwesend. „Wir müssen ja hinterher aufräumen.“

Schreiner, Landwirt, Mesner: Unterstützung bekommt Schölderle von seiner Frau

Außerdem müsse jemand während der Messe die Ministranten im Blick behalten, erklärt Kathi Schölderle. Die 77-Jährige stammt aus einer Mesner-Familie. „Ich wusste also, worauf ich mich mit meiner Heirat einlasse“, erklärt sie mit einem Augenzwinkern. Das Ja-Wort gab sich das Paar – natürlich – in der St.-Johannes-Kirche.

Die Schölderles leben nur wenige Gehminuten von dem Gotteshaus entfernt. Neben dem Mesner-Dienst war Johann Schölderle früher als Schreiner und Landwirt tätig. Trotzdem schaffte er es stets, seine drei Jobs unter einen Hut zu bekommen. „Und wenn mal eine Hochzeit anstand, hat man halt alles stehen und liegen lassen und ist zur Kirche geeilt“, berichtet der 84-Jährige stolz. In solchen Fällen musste das Privatleben auch mal zurückstecken. Früher konnte der Mesner „oft nicht zu Ausflügen mit, weil Kirche war“.

Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten und Gottesdienste in Egling bedeutet Arbeit

Die Zusammenlegung der Pfarrei Egling mit zwölf Kirchen und vier Pfarreien spielt dem Ehepaar inzwischen in die Karten. Seitdem findet in Neufahrn nur noch ein bis zweimal im Monat ein Gottesdienst statt. Beerdigungen, Taufen und Hochzeiten nicht mit eingerechnet. Zum Vergleich: Früher gab es wöchentlich an einem Werktag und alle zwei Wochen am Sonntag eine Messe. „Das war schon anstrengender“, erinnert sich Kathi Schölderle.

Zum Dank für seine jahrzehntelange Arbeit gab es für Johann Schölderle einen Festgottesdienst. „Das war ein tolles Erlebnis. Alle haben sich große Mühe gegeben und die Kirche war voll“, schwärmt seine Gattin.

Ans Aufhören denkt der 84-Jährige noch lange nicht. Er will weitermachen „solange es geht“. Warum? „Die Macht der Gewohnheit“, sagt der Senior und grinst schelmisch. Seit etwa einem Jahr bekommt Johann Schölderle Unterstützung von seinem Sohn. Quasi aus Vorsorge-Gründen. „Damit er die Abläufe kennt, und zur Not mal übernehmen kann.“

