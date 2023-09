Sie wollte nur Post einwerfen: Eglingerin fährt E-Auto gegen Mauer - 50.000 Euro Schaden

Von: Doris Schmid

Die Erledigungsfahrt wurde teuer. Sehr teuer. Eine 36-Jährige rammte mit ihrem VW eine Mauer in Neufahrn. Das E-Auto hat einen hohen Sachschaden.

Egling - Sie wollte nur schnell die Post in den Briefkasten werfen. Unglücklicherweise mündete diese Erledigung einer Eglingerin am Donnerstagnachmittag in einem Unfall mit hohem Sachschaden. Nach Angaben der Polizei fuhr die 36-Jährige mit ihrem VW zum Briefkasten an der Kirchstraße in Neufahrn.

Sie parkte ihr E-Auto laut eigener Aussage mit eingeschlagenen Reifen und war im Begriff, selbiges zu verlassen. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich der Pkw selbstständig in Bewegung und fuhr ungebremst um die Kurve in eine Hausmauer. Die sichtlich geschockte Fahrerin und deren sechsjähriger Sohn, der sich ebenfalls im Auto befand, wurden durch den Unfall nicht verletzt. Am VW allerdings entstand Sachschaden von mindestens 50 000 Euro.

