So lief die Eglinger Gemeinderatssitzung im Zeichen von Corona

Corona ändert alles - auch die Sitzordnung im Eglinger Gemeinderat. Die Sitzung am vergangenen Montag kann man getrost als historisch bezeichnen.

Egling – Eine solche Sitzung hat es im Eglinger Rathaus noch nie gegeben. Anders als sonst saßen die Gemeinderäte am Dienstagabend nicht im Rund, sondern an Einzeltischen über den ganzen Sitzungssaal verteilt. Dr. Jakob Bernlochner, von Beruf Mediziner, trug sogar einen Mundschutz.

Noch bei der letzten Sitzung am 11. Februar hätte all das größte Verwunderung hervorgerufen. Doch jetzt, Anfang April 2020, waren jedem Besucher die Zusammenhänge klar. Man übte sich in Galgenhumor: „Jakob, Du musst die Abstände noch ausmessen“, hieß es etwa im Scherz. Auf genau diesen Punkt kam Bürgermeister Hubert Oberhauser dann ganz ernsthaft zurück. „Die Distanz zwischen den Räten beträgt zwischen 1,60 und 1,80 Meter, das ist das Wichtigste“, erklärte er.

Der Rathauschef bedankte sich bei allen, dass sie „auch unter diesen schwierigen Umständen bereit sind, ihre Arbeit als Gemeinderäte wieder aufzunehmen“. Die öffentliche Hand müsse beschluss- und handlungsfähig bleiben, auch in Zeiten einer Pandemie. Oberhauser berichtete, dass bislang noch niemand das – auch auf der Homepage kommunizierte – Hilfsangebot der Gemeinde in Anspruch genommen habe. „Es gab aber viele, die ihre Hilfe angeboten haben“, so der Rathauschef. „Das finde ich ein ermutigendes Zeichen.“

Noch vor Ostern werde das Gemeindeblatt erscheinen, das den Aufruf enthält, Masken selbst zu nähen. „Die werden dann über die Gemeinde verteilt“, so Oberhauser. „Schwierige Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen.“

