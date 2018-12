So lief der erste Ehrenamtsempfang der Gemeinde Egling

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind für das Leben auf dem Dorf wahnsinnig wichtig. Um sie zu unterstützen, hat die Gemeinde jetzt erstmals die Ehrenamtsmedaille verliehen.

Egling – Das neue Vereinsheim Thanning war der perfekte Ort für das, was am Dienstag in Egling anstand. „Auf neubayerisch würde man vielleicht sagen, wir haben hier die ideale Location für den Abend“, merkte Bürgermeister Hubert Oberhauser an. In dem neuen, topmodernen Haus steckt unglaublich viel unentgeltliche Arbeit für das Dorfleben. Und genau darum ging es: Das Ehrenamt auszuzeichnen. Genauer: die Menschen, die es ausüben. „Und davon gibt es in Egling traditionell sehr, sehr viele“, so Oberhauser.

Für die erste Verleihung der Ehrenamtsmedaille wurde der Saal im ersten Stock richtig schön gemacht. Es herrschte eine besondere Stimmung. Grüne Tischdecken, Blumen, Schnittchen, Prosecco zum Empfang, die geballte Lokalprominenz in Tracht und Montur: Das alles bildete einen würdigen Rahmen. Es ging ja auch um etwas sehr Wichtiges.

Der Rathauschef machte deutlich, dass ihm diese Auszeichnung schon seit langer Zeit ein persönliches Anliegen ist – und dankte dem Gemeinderat, dass der seiner Anregung so bereitwillig gefolgt ist. „Es darf keine Selbstverständlichkeit sein, dass es Menschen gibt, die Verantwortung für andere übernehmen“, sagte Oberhauser. Gäbe es niemanden, der sich für andere einsetzt, „würde die Lebensqualität auf den Dörfern massiv leiden“. Zugleich warnte er davor, Ehrenamtler mit übertriebenen Erwartungen zu überfordern. Sonst besteht die Gefahr, dass sich bald niemand mehr zur Verfügung stellt. „Jeder soll es machen, wie er es für richtig hält.“

Die Gemeinderäte hatten die Qual der Wahl

Die Wahl der ersten Preisträger war keine einfache Angelegenheit: Die Großgemeinde Egling zählt 45 Vereine. Sie besteht aus sieben Altgemeinden, die zu berücksichtigen sind. Und: Das Spektrum des Ehrenamts ist immens, von der Feuerwehr über die Helferkreise bis zur Wasserversorgung. Erschwerend kommt hinzu: Es gibt Männer und Frauen jeden Alters, die etwas für die Gemeinschaft tun. Der Gemeinderat hatte, als er abstimmte, also wahrlich die Qual der Wahl. Es galt, aus 20 Bewerbern die fünf ersten Preisträger herauszufiltern. Der Beschluss fiel einstimmig.

Mit dem Hinweis „Ladies first“ rief Hubert Oberhauser die erste Trägerin der Eglinger Bürgermedaille auf. Er selbst hatte sie vorgeschlagen: Marianne Remy, 1938 in München geboren. Ohne sie gäbe es den Frauenverein Endlhausen längst nicht mehr. Remy ist Schriftführerin, Kassierin und Vorstand in einer Person, hat kürzlich eine liebevolle Chronik zum 50-jährigen Bestehen verfasst und hält heute noch das Vereinsheim sauber.

+ Feines Silber: Die Medaille hat nicht nur ideellen Wert. © Foto: Lippert Der nächste in der Reihe war Josef Wiedenbauer, geboren 1954 in Moosham, wohnhaft in Thanning, vorgeschlagen vom Trachtenverein Wendlstoana. „Du bringst dich unheimlich ein“, lobte Oberhauser. Etwa als langjähriger Theaterleiter und Regisseur, der auch das jüngste Stück „Im Pfarrhaus is der Deifi los“ in Szene gesetzt hat. Wiedenbauer selbst dankte seiner Gattin: „Das geht nicht ohne einen Partner, der alles mitträgt.“

Der nächste in der Reihe war Michael Fagner, geboren 1938 in Thanning, wohnhaft in Moosham, vorgeschlagen vom Trachten- und Schützenverein. Fagner hatte zahllose Ämter inne, sei es als Gemeinderat der Altgemeinde Moosham vor der Gebietsreform, als Mesner, als federführender Organisator des Leonhardiritts, als Mitglied der Harmatinger Gruppe zur Wasserversorgung sowie als Vorstand der Schlossbergler.

Peter Erb, 1942 in München geboren, wohnhaft in Deining, brachte das Kunststück fertig, von allen Deiniger Vereinen gemeinsam vorgeschlagen zu werden. „Das sagt schon sehr viel“, fand Oberhauser. Beim SC Deining war Erb Gründungsmitglied, bei der Feuerwehr 15 Jahre Erster Kommandant, bei den Veteranen Fähnrich und Schriftführer, bei den Schützen Vereinswirt und vieles andere mehr. Bei der Blaskapelle spielt er zwar nicht mit, hat aber sein altes Büro als Notenarchiv zur Verfügung gestellt.

Fehlte nur Johann Geitner aus Ergertshausen, 1942 ebendort geboren, vorgeschlagen vom Schützenverein „Gmüatlichkeit“ und der Feuerwehr. Er hatte leider keine Zeit, die Ehrung wird nachgeholt. Das hielt Oberhauser aber nicht davon ab, Geitners Verdienste zu würdigen, sei es als Erster Schützenmeister, als Wirt des Schützenheims, als Erster Kommandant der Feuerwehr sowie nicht zuletzt als Jugendtrainer der Sportfreunde Egling. „Er ist immer voll in der Verantwortung gestanden.“

Fest steht: Fortsetzung folgt in einem Jahr, in einem anderen Ortsteil, mit anderen Preisträgern. Doch die Bedeutung des Ehrenamts an sich wird bleiben. Noch einmal Oberhauser: „Sie ist ein Grundpfeiler unserer Gemeinschaft, darauf können wir aufbauen.“