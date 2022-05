Sportfreunde Egling: Emotionaler Abschied von zwei Urgesteinen

Deutlich verjüngt präsentiert sich der neue Vorstand der Sportfreunde Egling, wo nach dem Ausscheiden von Hans Ettenberger (72) und Franz Beierbeck (66) mit dem neuen Zweiten Vorstand Christian Ettenberger (27) und Fußballabteilungsleiter Daniel Knoll (42) nun der „Nachwuchs“ Verantwortung übernimmt. Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus: (hinten v. li.) Peter Philipp (1. Jugendleiter), Daniel Knoll (Fußball-Abteilungsleiter), Markus Fleischmann (Kassenprüfer), Ludwig Resenberger (2. Schriftführer), Sandra Dieckmann (2. Jugendleiter), Jonas Kremer (Beisitzer), Marina Beierbeck (Kassenprüferin); (Mittlere Reihe v. li.) Florian Korntheuer (Kassenprüfer), Markus Förg (Beisitzer), Lukas Schanda (Beisitzer), Marina Gröbmair (2. Kassier), Callum Hatsell (Beisitzer), Tobias Beierbeck (1. Kassier), Josef Bail (Beisitzer) sowie (knieend v. li.) Heiko Arndt (1. Vorstand) und Christian Ettenberger (2. Vorstand). © Rudi Stallein

In einer emotionalen Hauptversammlung haben die Sportfreunde Egling zwei Urgesteine verabschiedet. Jetzt rückt die „Jugend“ nach.

Egling – Jahrzehntelang waren sie so etwas wie die Gesichter der Sportfreunde Egling und prägten die Geschichte des Vereins entscheidend mit. Nun gönnen sich die beiden ihren verdienten Funktionärs-Ruhestand: Hans Ettenberger (72), langjähriger Vize, und Franz Beierbeck (66), ewiger Fußball-Abteilungsleiter, machten in der jüngsten Hauptversammlung den Weg frei für eine Verjüngung der Führung. „Es muss sich was ändern, vielleicht müssen die alten Deppen mal weg“, scherzte Beierbeck zu Beginn, als er kurz auf die sportliche Situation der in Abstiegsgefahr schwebenden Kicker einging.

„Ein weiterer Abstieg wäre sehr bitter, so will ich das Amt nicht übergeben“, sagte das Urgestein. Vor allem fällt es ihm schwer, die Einstellung vieler junger Leute zu ihrem Sport mit seinem eigenen früheren Anspruch in Einklang bringen. „Wenn wir früher eine Hochzeit hatten, die haben wir verschoben, wenn an dem Tag ein Spiel war“, erinnerte sich Beierbeck. Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser bezeichnete den scheidenden Fußballchef als „Uli Hoeness der Sportfreunde“, woraufhin sich die versammelten Mitglieder erhoben und anhaltend applaudierten.

Die Vita des 66-Jährigen, der 1966 bei den „Schülern“ zum ersten Mal für die SF gegen den Fußball trat, ist mehr als beeindruckend. Während seiner aktiven Zeit absolvierte er 900 Spiele und erzielte 850 Tore, rund 300 davon entfallen auf seine Jugendzeit. 1988 wurde er erstmals zum Abteilungsleiter gewählt, nachdem er zuvor drei Jahre als Spielertrainer in der Ersten Mannschaft aktiv gewesen war. 25 Jahre stand er an der Spitze der Sparte, unterbrochen von einem einjährigen Engagement beim SC Deining sowie sieben Jahren, in denen er als Trainer die Zweite in die B- und drei Jahre später in die A-Klasse führte.

Zwei Urgesteine der Sportfreunde Egling verabschieden sich in den Ruhestand. Für ihre Verdienste um den Verein wurden Zweiter Vorstand Hans Ettenberger (72, links) und Fußball-Abteilungsleiter Franz Beierbeck (66, rechts) von Vereinsvorstand Heiko Arndt zu Ehrenmitgliedern ernannt. © Rudi Stallein

Viele, viele Jahre davon wusste er in Hans Ettenberger einen treuen Begleiter an seiner Seite. Der 72-Jährige ist seit 60 Jahren Mitglied. Zwölf Jahre war er Jugendleiter, 15 Jahre im Ausschuss tätig, ebenso lange bekleidete er das Amt des Vizes im Gesamtverein. Er wisse nicht, was er ohne ihn gemacht hätte, würdigte SF-Boss Heiko Arndt das Wirken Ettenbergers. Der zweite Mann an der Spitze zähle zur Kategorie dieser unverzichtbaren Säulen jedes Vereins, die sich nie in den Vordergrund drängen, aber im Hintergrund permanent aktiv sind, damit der Laden läuft. „Er ist ein Wusler, hat alles im und rund ums Vereinsheim gemacht, war Hausmeister, genauso wie er Platzarbeiten gemacht hat“, sagte Franz Beierbeck im Gespräch mit unserer Zeitung. Und Ehefrau Anneliese sorgte dafür, dass Eglings Kicker immer in sauberen Trikots aus der Kabine kamen. Heiko Arndt ernannte Beierbeck und Ettenberger zu Ehrenmitgliedern, wofür die beiden Urgesteine erneut Standing Ovations erhielten.

„Ich habe ja die Eglinger Sportfreunde schon mit der Muttermilch aufgesogen“

Bei den Neuwahlen blieb das Amt des Zweiten Vorsitzenden in der Familie: Junior Christian Ettenberger (27), derzeit verletzter Kapitän der Ersten, folgte seinem Vater nach. „Der Papa hat mich gefragt, und mit meinem kaputten Knie kann ich vielleicht nicht mehr Fußball spielen“, erklärte der Nachrücker und ergänzte schmunzelnd: „Ich habe ja die Eglinger Sportfreunde schon mit der Muttermilch aufgesogen.“

Bereits seit 24 Jahren im Verein und in dieser Zeit als Spieler, Jugendtrainer und Trainer der Zweiten aktiv ist der neue Fußball-Spartenchef Daniel Knoll (42). „Ob ich die Fußstapfen vom Franz ausfüllen kann?“, grübelte Knoll. „Da steht mir viel Arbeit bevor – aber ich werde es versuchen.“

