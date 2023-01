Tagespflege für Senioren, Schulbau und Ukraine-Flüchtlinge: Oberhauser blickt zurück

Von: Rudi Stallein

Eine Einrichtung zur richtigen Zeit: Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser vor einem Herzensprojekt, der neuen Senioren-Tagespflege. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Interview zum Jahreswechsel: Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser wünscht sich Zusammenhalt in Egling und spricht über große Herausforderungen.

Egling – Nachdem mit der Neugestaltung des „Springeranwesens“ in Egling ein „Meilenstein“ gesetzt wurde, blickt Bürgermeister Hubert Oberhauser zufrieden auf das Jahr 2022 zurück. Welche großen Herausforderungen in diesem Jahr auf die Gemeinde zukommen und was er sich persönlich wünscht, verrät der 55-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herr Oberhauser, in der jüngsten Bürgerversammlung haben Sie gesagt, die Gemeinde habe viel bewegt. Was hat Ihnen denn 2022 am meisten Kopfweh bereitet?

Oberhauser: Das ist eine schwierige Frage. Das meiste Kopfzerbrechen haben mir nicht die Thematiken in der Gemeinde gemacht, da sind wir gut aufgestellt. Für uns war 2022 ein sehr erfolgreiches Jahr. Aber weltpolitisch war es ein Schreckensjahr, das ist schon sehr dramatisch.

Flüchtlinge aus der Ukraine in Egling: 50 Menschen sind schon da

Daraus ergibt sich gleich die nächste Frage, die nach den Ukraine-Flüchtlingen. Wie weit hat das die Gemeinde Egling betroffen?

Oberhauser: Wir haben rund 50 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Es haben sich einige Ehrenamtliche hervorgetan und das sehr gut organisiert. Die Gemeinde hat das positiv begleitet und unterstützt, wo es gegangen ist. Wir haben versucht, auch Unterkünfte zu generieren, aber der Großteil ist schon aus der Bevölkerung gekommen. Da war sehr viel Hilfsbereitschaft spürbar.

Wie ist hinsichtlich der Flüchtlingssituation Ihre Prognose für 2023?

Oberhauser: Ich denke, dass das in der Ukraine noch lange nicht vorbei ist. Aber auch an Asylbewerbern aus Syrien, Afghanistan, Afrika gibt es einen deutlichen Anstieg im Landkreis, das ist in der Gemeinde zu spüren. Und in den nächsten Wochen steigen die Zuteilungen der Asylbewerber im Landkreis deutlich. Wir müssen verstärkt Unterbringungsmöglichkeiten schaffen, um weitere Belegungen von öffentlichen Gebäuden zu verhindern.

Das war zuletzt in der Öffentlichkeit nicht mehr so präsent…

Oberhauser:… ja, weil die anderen Meldungen alles überlagern. Die Ukraine ist das alles dominierende Thema – und auch völlig zu Recht. Dass unsere friedliche Nachkriegsordnung, die Sicherheit für alle und viel Wohlstand gebracht hat, mal so ins Wanken gerät, hätte man sich vor einiger Zeit nicht vorstellen können. Und dass jetzt die Demokratiekritiker lauter werden und versuchen, daraus Profit zu schlagen, hätte man sich auch nicht vorstellen können. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die daraus entsteht. Demokratie ist kein Geschenk an uns alle, sondern es braucht viel Arbeit, dass wir die erhalten. Das wird derzeit deutlicher denn je.

Tagespflege für Senioren im Springeranwesen: „Ein Ort an dem Senioren behütet und beschützt ihren Tag verbringen“

Was hat Sie am meisten gefreut im Jahr 2022?

Oberhauser: Viele Dinge. Das Wichtigste ist sicher, wie sich das Springeranwesen gestaltet hat. Das war ja ein längerer Prozess. Wir haben jetzt die Wohnungen vermietet an Eglinger Bürger mit sozialem Hintergrund. Eine große Freude war auch der Start der Senioren-Tagespflege. Für mich war es immer ein Ziel, so etwas zu gestalten. Einen Ort, an dem Senioren behütet und beschützt ihren Tag verbringen können. Das Personal ist aus der Gemeinde, mit dem Träger haben wir ein sehr gutes Miteinander. Es funktioniert bis jetzt sehr, sehr gut. Man merkt, dass der Bedarf immer mehr wird, und dass wir da jetzt einen richtigen Meilenstein, einen wichtigen Pflock gesetzt haben. Wohnen und Betreuung für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger und dabei eine wirtschaftliche Stärkung der Gemeinde.

Wie ist die Tagespflege derzeit ausgelastet?

Oberhauser: Platz ist für 15 bis 17 Personen, es ist noch nicht voll, und es variiert auch: An manchen Tagen sind mehr da, an anderen weniger. Aber es zeigt, dass das Projekt jetzt genau zur richtigen Zeit kam.

Neuer Kindergarten, Sanierungen an der Schule: Egling investiert in den Nachwuchs

Was waren für Sie außerdem wichtige Punkte?

Oberhauser: Wir haben in Deining einen Kindergarten gebaut, einen stattlichen Holzbau. Der Neubau ist im Oktober bezogen worden, jetzt wird der Altbestand umgebaut und saniert. Was mich auch sehr, sehr gefreut hat: Wir haben im Bereich der Wasserversorgung fünf große Investitionen gemacht, insgesamt 2,3 Millionen, und wir sind bei den vielen Großprojekten unter der Bausumme geblieben, sodass wir rund 150 000 Euro weniger ausgegeben haben, als kalkuliert waren. Da haben sich alle richtig reingehängt – Verwaltung, Gemeinderat, Bauamt, alle miteinander.

Welche Punkte stehen auf der To-do-Liste ganz oben?

Oberhauser: Also, auf jeden Fall, dass wir den Kindergarten in Deining fertig bekommen. Wenn alles planmäßig läuft, haben wir Ende 2023 einen ganz neuen Kindergarten mit 100 Plätzen. Das wird eine große Herausforderung, auch von den Kosten – es hat ja gerade im letzten halben Jahr alles hin- und hergeworfen. Ein weiteres großes Projekt, das wir schon lange in der Pipeline haben, wird die Sanierung unserer Grundschule und die Weiterentwicklung der Tagesbetreuung sein, die man ab 2026 anbieten muss. Unsere Pläne waren immer, dass man einen Hort baut. Derzeit sind wir im Gespräch mit der Schulfamilie für ein Gesamtkonzept: Grundschule mit Neubau für eine Ganztagsbetreuung. Das wird eine riesige Investition für die Gemeinde und eine Herausforderung wie damals in den 1970er Jahren, als die Schule gebaut worden ist. Von den Kosten her wird das die nächste Generation auch noch betreffen. Und den Flächennutzungsplan müssen wir anpacken. Das ist eine Zukunftsentwicklung für die nächsten 20, 25 Jahre. Da werden viele Einzelwünsche kommen, die man sauber abwägen muss. Es wird viel Zeit und Kraft kosten, ist aber ein wichtiger Schritt. Und 2023 wird die Groß-Gemeinde 50 Jahre alt – das werden wir in gebührendem Rahmen feiern.

Ortsdurchfahrt Deining: Für Oberhauser kein Horroszenario

Mir fehlt ein Punkt, der bei vielen Bürgerinnen und Bürgern vielleicht eine Horrorvorstellung auslöst: die Ortsdurchfahrt Deining.

Oberhauser: Horrorszenario ist sicher übertrieben, aber es wird schon sehr, sehr schwierig werden, das Tagesgeschäft darzustellen. Die Baustelle wandert ja mehr oder weniger in der Straße mit dem Baufortschritt weiter. Für die Anlieger wird dies sicher eine große Herausforderung. Der Bereich soll großräumig umfahren werden. Wenn sich jeder daran hält, ist das darstellbar. Uns allen ist aber bewusst, dass das ein großer Brocken ist. Es wird ja nicht nur die Straße gemacht, sondern auch die Bushaltestellen, die Straßenentwässerung, Teile der Wasserleitung, Breitband. Dadurch müssen die Gehwege größtenteils erneuert werden.

Wann soll es losgehen und wie lange wird es dauern?

Oberhauser: Geplant ist, dass wir das auf zwei Jahre machen, aber es wird nicht zwei Jahre komplett gesperrt sein. Wir werden im Frühjahr anfangen, April bis Winteranfang wird gebaut werden, da ist dann gesperrt. Über den Winter muss es befahrbar sein. Ende 2024 sollte es fertig sein. Das wäre unser großer Wunsch und ist, glaube ich, auch realistisch.

Sie hatten während der Pandemie einige Bedenken, dass das Vereinsleben leiden könnte. Das hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt.

Oberhauser: Ja, es scheint wieder in die Normalität überzugehen. Was man aber merkt, ist, dass bei Veranstaltungen ein bisschen weniger Leute kommen. Wir haben drei oder vier Vereinsfeste gehabt, alles war im kleineren Rahmen. Es waren viele Leute beisammen, aber immer ein paar Prozent weniger als normal. Ich denke jedoch, das wird sich wieder einpendeln. Viele haben derzeit noch den Gedanken: Ich meide es, wenn zu viele Menschen zusammen sind. Aber es wird spürbar normaler.

Die Glücksgefühle hatten wir abgearbeitet. Was war für Sie die größte Enttäuschung in 2022?

Oberhauser: In der Gemeinde? Nichts. Es ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Gute Mitarbeiter, ein gutes Team, konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat, das muss man wirklich sagen. Klar gibt es mal unterschiedliche Meinungen, aber es wird an einem Strang gezogen. Sehr pragmatisch, sehr überlegt. Große Schmerzen bereitete eher die Weltpolitik.

Was ist Ihre größte Hoffnung?

Oberhauser: Dass sich das in der Ukraine lösen lässt. Ich habe da kein Patentrezept. Aber man darf auf keinen Fall auf den Aggressor zugehen und Zugeständnisse machen. Der muss merken, dass er auf dem Holzweg ist und damit das so nicht funktioniert. Dass er ganz bewusst unsere Strukturen schwächen will, gelingt ihm anscheinend. Deswegen müssen wir unwahrscheinlich aufpassen. Aber am wichtigsten ist, dass die Menschen in der Ukraine bald wieder in Frieden leben können.

Angenommen, eine gute Fee erfüllt Ihnen drei Wünsche, welche wären das?

Oberhauser: Im privaten Bereich Gesundheit für meine Familie und für mich. Mein Spruch ist immer: Wenn wir gesund bleiben, schaffen wir alles, was wir zu erledigen haben ...

Finanzen in Egling: „Wir werden Nein sagen müssen“

... und mit Blick auf die Gemeinde?

Oberhauser: Die kommenden kommunalen Haushalte werden eine Herausforderung. Wir werden das eine oder andere Mal Nein sagen müssen. Damit werden wir uns nicht nur Freunde machen. Aber in meinem Amt sich Freunde zu machen, wird immer schwieriger. Das lässt schon so sagen.

Okay, und das formulieren Sie doch jetzt als Wunsch an die Fee.

Oberhauser: (lacht) An Feen glaube ich ja gar nicht. Der liebe Gott begleitet uns ganz intensiv. Und manchmal kriegt man einen Fingerzeig. Sagen wir es mal so: Mein Wunsch ist, dass der Zusammenhalt, das Miteinander bei uns so bleibt, dass jeder nicht nur seine eigenen Probleme sieht, sondern auch die der anderen. Viele wollen nur ihr Problem gelöst haben, die Belange der Allgemeinheit interessieren die Menschen immer weniger. Das ist leider deutlich spürbar.

