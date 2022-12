Thanning: Laura Gröbmair stellt in ihrer Werkstatt Kopfbedeckungen her

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Traditionelles Handwerk: Laura Gröbmair ist Hutmacherin. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Laura Gröbmair aus Thanning stellt im Nebenerwerb per Hand Kopfbedeckungen her. Die kleine Werkstatt entführt schon fast in eine andere, vergangene Welt.

Thanning – Ein Ofen an der Stirnseite wartet darauf, an kalten Tagen in Betrieb genommen zu werden. Auf dem Tisch links von der Nähmaschine stapeln sich neben einem dampfenden Befeuchter Filzrohlinge. Gegenüber im Regal stehen in Reihe und Glied verschiedene Hutmodel aus Holz. Und natürlich darf ein Bild nicht fehlen: „Bal du moulin de la Galette“ von Pierre Auguste Renoir mit tanzenden, vergnügten Menschen. Ihre Kleidung, genauer die Accessoires auf ihren Köpfen geben einen Hinweis darauf, was hier in liebevoller Handarbeit hergestellt wird: Hüte.

Zehn Stunden reine Arbeitszeit stecken in einem Hut

Etwa zehn Stunden reine Arbeits- und etwa 24 Stunden Trocknungszeit nach dem Vermessen und einer Stilbesprechung braucht es, ehe Laura Gröbmair das fertige Werk ihren Kunden überreichen kann. „Eigentlich heißt es gar nicht mehr Hutmacherin“, sagt sie, „sondern Modistin.“ Zu dem nicht weit verbreiteten Beruf ist sie gekommen, „zum einen, weil ich gerne ein Handwerk erlernen wollte, zum anderen, weil ich bereits als Kind gerne Hüte getragen habe“. Und da in ihrem Heimatort in Rheinland-Pfalz gleich ein paar Straßen weiter ein Hutmacher seine Werkstatt hatte, beschloss die heute 26-Jährige, diese Gelegenheit zu ergreifen. Heute hat sie im Nebenerwerb – Gröbmair arbeitet in einem Trachtengeschäft – ihre eigene Werkstatt, benannt nach dem Hofnamen der Familie ihres Mannes: „Rucker“. Und hier stellt sie alles her, was Mann oder Frau als Kopfbedeckung trägt, vom Stroh- über den Panama- bis hin zum Filzhut.

Modelle in allen Formen gibt es in der Werkstatt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Material kauft sie derzeit noch von außerhalb. Aber das soll sich bald ändern. „Ich möchte gerne selber filzen. Und weil wir hier zu Hause eine Schafzucht haben, wäre die Voraussetzung schon einmal gegeben“, erzählt sie und hält ein Rohling vor das Bedampfungsgerät. Vor ihr ist eine an einen Kopf erinnernde Holzform platziert. „Ich wollte gerne auch alte Hutmodel haben“, sagt sie, während sie den Filz über die Vorlage stülpt und vorsichtig zu dehnen beginnt. Also fragte sie Bekannten und Nachbarn nach alten Hüten und ließ sich die Form nachdrechseln. Nebenbei entwickelte sie in diesem Zug noch eine eigene Hutform, den „Ruckerlino“, der an den eleganten, italienischen Herrenhut Borsalino erinnert.

Überhaupt bedeuten Hüte für Gröbmair auch einen Spiegel der Gesellschaft. „Wie ein Knigge“, sagt sie. Damen durften ihre oftmals reich verzierten Kopfbedeckungen selbst im Café aufbehalten, in ihrer Heimat im Rheinland mussten die Männer den Hut ziehen, wenn sie ein Haus betraten. „Hier sollte man ihn zumindest beim Essen abgelegt haben.“

Schweiß und Wärme lässt den Filz arbeiten

Die junge Frau stellt aber nicht nur Hüte her. Viele Kunden kommen, wenn selbiger nicht mehr passt. „Schuhe werden durch das Tragen größer, Hüte kleiner“, wirft die Thanningerin ein, „Und: Wenn man zu- oder abnimmt, wirkt sich das auch auf den Kopfumfang aus.“ Der Hauptgrund ist jedoch, dass der Filz durch Schweiß und Wärme zu arbeiten beginnt. Also wird er unter Gröbmairs kundigen Händen wieder aufgeweitet. „Bis zu zwei Nummern ist möglich.“

Hüte, so weit das Auge reicht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ehrensache war natürlich, dass Laura Gröbmair ihrem Mann zur Hochzeit eine eigene Kreation überreicht hat. Und für sie selbst? „Ohne Hut ging es natürlich gar nicht“, meint sie, „aber wenn ich ihn selbst gefertigt hätte, hätte das Unglück gebracht.“ Also hat sie eine andere Hutmacherin darum gebeten. „Und wie man sieht: Alles ist gut gegangen.“

