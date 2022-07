Über 300 Fahrzeuge erwartet - Unimog-Treffen in Aufhofen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

300 solcher Alleskönner sind am Wochenende beim großen Unimog-Treffen in Aufhofen zu sehen. © privat

Unimog-Fans fiebern dem Wochenende entgegen. Beim Treffen am Wochenende werden über 300 dieselbetriebene Alleskönner gezeigt.

Egling – 25-jähriges Bestehen feiern die Oberbayerischen Unimog-Freunde von Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24 .Juli im Eglinger Ortsteil Aufhofen. „Wir erwarten über 300 Unimog und MB-Trac mit ihren Fahrern, die dieses Jubiläum mit uns begehen wollen“, kündigt Vorstandsmitglied Jörg Ostenrieder an.

Die Oberbayerischen Unimog-Freunde sind eine Untergruppe des Unimog-Clubs Gaggenau, der mittlerweile an die 7700 Mitglieder aus 45 Ländern vereint. 1997 trafen sich in Glonn (Landkreis Ebersberg) einige stolze Unimog-Besitzer, unter ihnen Gründungsmitglied Hans-Joachim Meyer aus Tuntenhausen. Man war sich schnell einig, dass es nicht das letzte Treffen war. „Wir verabredeten uns immer wieder zu Stammtischen und einem großen Unimog-Sommertreffen“, erinnert sich Meyer. Das erste fand in Schattenhofen (Gemeinde Moosach), das zweite am Oberen Sudelfeld statt. Und jetzt eben in Aufhofen. „Aufhofen hat sich aus vielen möglichen Orten in anderen Landkreisen herauskristallisiert“, begründet Meyer die Entscheidung. „Teilweise war an anderen Orten zu wenig Platz für die Fahrzeuge, oder es mangelte an der Infrastruktur.“

Über 300 Fahrzeuge erwartet - Unimog-Treffen in Aufhofen

Erwartet werden Unimog-Besitzer aus ganz Oberbayern und dem benachbarten Tirol, aus Italien und der Schweiz. „Außerdem haben sich Freunde aus den Niederlanden und Österreich angekündigt“, ergänzt Ostenrieder. Geplant sind unter anderem Vorführungen inklusive eines historischen Sägewerks mit Unimog-Antrieb am Samstag, eine Roadbook-Ausfahrt, Weißwurstfrühstück an beiden Tagen sowie nach Absprache Fahrten in einer Kiesgrube. Der Samstagabend steht ganz im Zeichen von Ansprachen und einem Rückblick auf die Vereinsgeschichte. Der Unimog selbst blickt auf eine 75-jährige Vergangenheit zurück. „Albert Friedrich, dessen Tochter übrigens ihren Lebensabend in Schäftlarn verbracht hat, und sein Kollege Benseler erstellten 1945 die Skizze für ein motorgetriebenes Universalgerät für die Landwirtschaft“, weiß Meyer. Diese Skizze wurde der amerikanischen Behörde vorgelegt, um eine Genehmigung für den Bau von zehn Versuchsfahrzeugen zu erreichen. „Chefkonstrukteur Rößler skizzierte seine Ideen zum Grundkonzept eines Allzwecktraktors, die noch heute als Basis dienen.“

Im Dezember 1946 war das erste Fahrzeug fertig. Ein Jahr später lieferte die Daimler Benz AG den ersten Dieselmotor für Versuchszwecke. 1948 startete die Fertigung bei der Firma Boehringer in Göppingen. „Nach einer DLG-Ausstellung lagen 150 Bestellungen vor.“ Und die Nachfrage stieg – Boehringer baute 600 Stück. Ab 1951 übernahm Daimler Benz in Gaggenau die Produktion. Der erste Unimog Typ 2010 wurde am 4. Juni ausgeliefert.

Der Name „Unimog“ für den vielseitig einsetzbaren Alleskönner ist eine Abkürzung. Sie leitet sich von „Universal-Motor-Gerät“ ab. Genau diese Flexibilität ist es, die Meyer fasziniert: „Der Unimog hat eine sehr große Bodenfreiheit aufgrund seiner Portalachsen und ist damit hochgeländegängig.“ Sogar 100-prozentige Steigungen schafft er. „Er kann alles außer fliegen.“ SABINE HERMSDORF-HISS