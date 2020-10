Tödlicher Unfall: Motorradfahrerin (33) stürzt beim Überholen und wird von Traktor-Anhänger überrollt

Auf der Staatsstraße 2072 in Egling ist eine Motorradfahrerin (33) ums Leben gekommen. Sie wurde vom Anhänger eines Traktors überrollt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Staatsstraße 2072 in Egling ereignet.

Eine Motorradfahrerin verstarb noch am Unfallort.

Die Staatsstraße musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Update vom 01. Oktober, 8.20 Uhr: Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, soll es sich bei der tödlich verunglückten Motorradfahrerin um eine 33-jährige Münchnerin handeln. Sie war am Mittwoch (30. September) gegen 15.20 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Ascholding und Egling mit ihrer Kawasaki-Maschine unterwegs. Beim Überholen eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs sah sie plötzlich Gegenverkehr aufkommen.

Egling: Motorradfahrerin stürzt beim Überholen und wird überrollt

Bei der darauffolgenden starken Bremsung verlor die Frau offenbar die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Dabei geriet sie unter die Anhänger-Reifen des landwirtschaftlichen Gefährts und wurde überrollt. Die 33-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein analytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Erstmeldung vom 30. September 2020

Egling – Eine Motorradfahrerin ist am späten Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2072 tödlich verletzt worden. Laut ersten Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim war es um kurz vor 16 Uhr auf der Strecke zwischen Egling und Ascholding zu dem Unglück gekommen. Die Staatsstraße musste im Unfallbereich für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Rettungskräfte waren bis in die Abendstunden im Einsatz.

Bis Redaktionsschluss unserer Zeitung konnte die Polizei keine detaillierten Angaben zur Motorradfahrerin sowie dem tragischen Unfallgeschehen machen. Erst vor wenigen Tagen war es in der Gemeinde Dietramszell zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen, bei dem ein 18-Jähriger sein Leben verlor.

Hier die Vorab-Information von 16.06 Uhr der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim zum Unfall in der Gemeinde Egling: „Am heutigen Mittwoch ereignete sich kurz vor 16 Uhr auf der Staatsstraße 2072 (Tölzer Straße) in Egling im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ein schwerer Verkehrsunfall. Die Staatsstraße ist in dem Bereich gesperrt. Die Rettungskräfte und die Polizei sind bereits vor Ort, Rettungs- und Bergungsarbeiten sind im Gange. Nähere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.“ cce

