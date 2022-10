VdK-Ortsverband Egling besucht Bio-Handwerks-Betrieb in Herrmansdorf

Von: Peter Borchers

Einen Ausflug nach Herrmannsdorf unternahmen rund 50 Mitglieder des Eglinger VdK-Ortsverbands. © vdk Egling

Einen Ausflug nach Herrmannsdorf unternahmen rund 50 Mitglieder des Eglinger VdK-Ortsverbands. Dort besuchte die Gruppe einen Bio-Handwerks-Betrieb.

Egling – In einer Zeit, in der vielen Menschen das Vertrauen in unser tägliches Brot und das Wissen um den Ursprung unserer Lebensmittel abhandengekommen ist, gehen die Herrmannsdorfer Landwerkstätten bei Glonn im Landkreis Ebersberg einen eigenen Weg, zurück zu den Ursprüngen. Das bedeutet in der Praxis: ein schonender Ackerbau, die Achtung des Tierwohls und eine qualitätsorientierte Lebensmittelverarbeitung. Aus diesem Grund lud Eglings VdK-Ortsvorsitzender Maximilian Hartl, selbst gelernter Metzgermeister, seine Mitglieder ein, diesen Betrieb zu besuchen.

Knapp 50 VdKler folgten Hartls Aufruf. Mitarbeiterinnen der Herrmannsdorfer Werkstätten erklärten ihren Gästen aus Egling sachkundig die Philosophie des Gründers Karl Ludwig Schweisfurth. Der hatte aus dem Familienbetrieb einst das größte fleischverarbeitende Unternehmen Europas gemacht, bevor er sich von der industrialisierten Massentierhaltung ab- und der ökologischen Landwirtschaft zuwandte.

Am Herzen liege der Inhaberfamilie auch zwei Jahre nach dem Tod Schweisfurths die zeitgemäße Erneuerung einer verloren gegangenen Agrarkultur, schreibt Hartl in einer Pressemitteilung. „Das heißt für den Betrieb: Achtsamkeit im Umgang mit Boden, Wasser und Pflanzen, eine würdevolle Behandlung der bäuerlichen Nutztiere und Respekt für das alte gewachsene Handwerk.“ So würden Lebensmittel entstehen, die wieder Mittel zum Leben sind, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen fördern und obendrein noch sehr gut schmecken.

Nach dem Fachvortrag ließen sich die VdK-Gäste genüsslich die betriebseigenen Spezialitäten mit Käse, Wurst und Brot schmecken. Maximilian Hartl fiel als Fachmann natürlich sofort der „besondere Geschmack der Wurstsorten“ auf, der nur durch das sogenannte „warme Ausbraten“ erreicht werden könne. Bei diesem Wurst-Herstellungsverfahren werden keine Kutterhilfsmittel wie Emulgatoren verwendet. „Den Geschmack kann man förmlich erleben“, schwärmt VdK-Ortschef Hartl.

Den Nachmittag verbrachte die Gruppe schließlich im Leitzachtal mit anschließendem Mittagessen, dem vermutlich letzten Besuch der Schwester Eresta von Birkenstein und später mit Kaffee und Kuchen im legendären Café Winklstüberl in Fischbachau.

peb

