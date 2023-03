„Verlust einer engagierten Persönlichkeit“: Trauer um Johann Holzer

Von: Franziska Konrad

Johann Holzer ist im Alter von 92 Jahren verstorben. © Archiv

Fast 60 Jahre lang war Johann Holzer Mitglied der Eglinger CSU. Nun ist der Aufhofener im Alter von 92 Jahren verstorben.

Aufhofen – Johann Holzer verkörperte das, was man ein politisches Urgestein nennt: Fast 60 Jahre lang war er Mitglied der Eglinger CSU, davon jahrelang Orts- und später Ehrenvorsitzender. Nun ist der Aufhofener im Alter von 92 Jahren verstorben. „Unser Ortsverband und unsere Gemeinde haben den Verlust einer engagierten und couragierten Persönlichkeit zu beklagen“, äußert sich Michael Neubauer, stellvertretender CSU-Vorsitzender in Egling, zu Holzers Tod.

Nachruf auf Johann Holzer: CSU-Ortsvorsitzender war „ein echter Christsozialer“

Von 1967 bis 1991 engagierte sich der Aufhofener – ein „echter Christsozialer“ – als CSU-Ortsvorsitzender in Egling. Im Anschluss ernannte ihn der Ortsverband zum Ehrenvorsitzenden. „Gewiss ein Höhepunkt“ in Holzers politischem Leben spielte sich im Juli 1977 ab: Dort empfing er als Ortsvorsitzender im Thanninger Bierzelt den damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß.

Apropos Ministerpräsident: Holzer war einer der Mentoren Edmund Stoibers zu Beginn von dessen Karriere. Stoiber selbst bezeichnete ihn einmal als „einen meiner politischen Ziehväter“.

Nachruf auf Johann Holzer: Er war einer von Edmund Stoibers „politischen Ziehvätern“

Abgesehen von der Arbeit für die Christsozialen war der Aufhofener in Egling politisch aktiv. Etwa in den Jahren 1972 bis 1973 als Gemeinderat der Altgemeinde Thanning. Nach Gründung der Großgemeinde im Jahre 1973 zählte Holzer von 1973 bis 1978 zum ersten Eglinger Gremium. Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser (Freie Wähler) nennt Johann Holzers Tod den Verlust eines „angesehenen Mitbürgers“. Der Verstorbene habe „große Verdienste“ in Egling und bei dessen Gründung zur Großgemeinde geleistet. kof

