„Deininger Stachus“: Wegen Sanierung der Ortsdurchfahrt kommen Warnbanner und Blitzer

Von: Franziska Konrad

Die Sanierung der Deininger Ortsdurchfahrt ist ein Mega-Projekt © Wolfgang Tutsch

Die Sperrung der Deininger Ortsdurchfahrt führt an anderer Stelle zu intensivem Verkehr. Daher sind Sicherheitsmaßnahmen geplant.

Egling – Wegen der Bauarbeiten ist die Deininger Ortsdurchfahrt seit Ende Mai gesperrt. Für die Bürger des Eglinger Ortsteils bleibt das nicht ohne Folgen. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Eglinger Gemeinderates deutlich.

Gemeinderat Johann Spindler (CSU) wies darauf hin, dass durch die verlagerten Verkehrsströme ein neuer Verkehrsknotenpunkt entstanden sei, eine Art „Deininger Stachus“. Konkret sprach er vom Bereich Hornsteiner Straße an der Kreuzung zur Münchner Straße bis hoch zum alten Schulhaus an der Talstraße. „Gerade im Berufsverkehr kommt da einiges zusammen“, berichtete Spindler.

Schulkinder stünden beim Warten auf den Bus teilweise direkt an der Fahrbahn. Besorgte Eltern hätten darum gebeten, zum Schutz der Mädchen und Buben in diesem Bereich ein Warnschild oder Banner aufzuhängen. Die Hornsteiner Straße ist eine Tempo-30-Zone, trotzdem halten sich laut dem CSU-Mitglied einige Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Spindler: „Könnte man hier nicht einen Blitzer anbringen?“

Großen Zuspruch erhielt er für seine Vorschläge von Bürgermeister Hubert Oberhauser (Freie Wähler): „Das mit dem Banner ist ein sehr guter Gedanke, das lässt sich bestimmt umsetzen.“ An einem Blitzer für die Hornsteiner Straße sei die Gemeinde „schon dran“. Hier gebe es allerdings noch die eine oder andere Formalität zu klären, sagte der Rathauschef.

Man habe gewusst, dass das Bauvorhaben „nicht einfach werde“, so Rathauschef Oberhauser weiter. Im Großen und Ganzen „funktioniert es im Ort aber bislang ganz gut“.

