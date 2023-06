„Beobachten jedes Wölkchen und hoffen“: Trockenheit in Bayern macht Gärtnereien zu schaffen

Von: Jannis Gogolin

Luxuriöse Fütterung: Claudia von Jagemann gießt die Pflanzen in ihrem Eglinger Gewächshaus inzwischen mit Wasser aus der Leitung. Der Regenwassertank ist seit zwei Wochen leer. © Jannis Gogolin

Die anhaltende Trockenheit im Landkreis macht Gärtnereien, Förstern und Landwirten zu schaffen. Ein Experte macht den Ostwind für das Wetter verantwortlich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit drei Wochen lässt Regen auf sich warten. Dabei wird er so dringend gebraucht. Das Herzogstandhaus – ein beliebter Berggasthof oberhalb von Kochel am See – muss bereits wochentags schließen, weil es zu wenig Wasser für zu viele Gäste gibt. Überdies bangen die Land- und Forstwirtschaft sowie die Gärtnereien im Landkreis. Für sie ist die Situation ernst, für ihre Pflanzen, Bäume und Blumen umso ernster.

Trockenheit in Bayern: „Beobachten jedes Wölkchen und hoffen“

In ihrem Eglinger Gärtnereibetrieb spürt die Familie von Jagemann die ersten Konsequenzen der Trockenheit bereits jetzt. Üblicherweise wässern sie ihre Pflanzen mit gesammeltem Regenwasser. „Aber seit zwei Wochen ist unser Tank leer“, sagt Claudia von Jagemann. „Wir warten sehnsüchtig auf Regen, beobachten jedes Wölkchen und hoffen.“ Mehrmals am Tag wirft von Jagemann einen Blick auf den Wetterbericht. Die gewünschte Erlösung von der Trockenperiode ist aber auch dort nicht in Sicht. Schlimmer noch: „Nächste Woche soll es erst wirklich warm werden.“

Schon jetzt bedeutet der fehlende Regen einen Haufen Mehrarbeit für die Familie von Jagemann. Seitdem die Regenwassertanks leer sind, nutzt sie Leitungswasser. Die Bewässerungsanlagen sind aber an den Regentank angeschlossen. „Also müssen wir neue Leitungen verlegen“, erklärt die Gärtnerin. Und Wasser aus dem öffentlichen Netz – der wesentliche Unterschied zum Regenwasser – kostet eine Menge Geld. „Aber wir bleiben unserem Motto treu: Schlimmer geht nämlich immer“, sagt Claudia von Jagemann und lacht.

Fehlender Regen: Gärtnerei muss mit Leitungswasser gießen

In den Regentanks von Josef Holzers Gärtnerei in Gelting hält sich bisher noch eine eiserne Reserve. Zudem ist sein Bewässerungssystem ebenso wie das von von Jagemann in Egling nahezu perfekt effizient. „Kein Tropfen Wasser wird verschwendet und versickert ungenutzt.“ Trotzdem tritt eine Sorgenfalte auf die Stirn des erfahrenen Gärtners. Der Grund liegt in der Bewässerung von Friedhöfen. „Dort sind die Blumen öfter frisch umgepflanzt und brauchen viel Wasser. Die Konditionen sind nicht so effizient wie bei uns im Gewächshaus“, erklärt Holzer.

Junge Pflanzen brauchen also besonders viel Wasser. Diese Regel gilt auf Friedhöfen ebenso wie in den Forsten. Der Tölzer Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten, Rudolf Plochmann, kennt das Problem. „Im Frühjahr wildern wir Bäume aus den Baumschulen in die Wälder aus. Deren Wurzelwerk reicht noch nicht tief.“ Dementsprechend hoch sei der Wasserbedarf. „Die Situation für die Jungbäume ist aktuell also schlecht. Sie leiden.“

Zudem biete die Trockenheit und Wärme für Insekten nahezu perfekte Bedingungen. Insbesondere der Borkenkäfer mag die hohen Temperaturen und schätzt den fehlenden Regen. Für Plochmann gibt es bis zum nächsten Regenguss daher neben Hoffen und Wünschen nur eine Aufgabe: die Bäume auf Anzeichen von Borkenkäferbefall zu überprüfen. Und im Fall der Fälle die Opfer gezielt rauszunehmen. „Da müssen wir extrem gut aufpassen. Sonst explodiert die Population.“

Trockenheit und Wärme perfekte Bedingungen für Insekten - Förster besorgt

Peter Fichtner, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, hat eine Erklärung für die anhaltende Trockenheit gefunden. „Das Problem ist der gegenwärtige Ostwind. Das Phänomen – trockene Lüfte aus dem Osten Europas – kannten schon unsere Vorfahren.“ Ein Hochdruckgebiet in Nordosteuropa schiebe viel Luft und wenig Wolken über das Oberland und sorgt unter den Landwirten für Anspannung.

Die Situation im Landkreis ist seiner Erfahrung nach zweigeteilt. Der Süden profitiere von dem vielen Grünland. „Aber die Landwirte im Norden jammern gigantisch.“ Dort werfen beispielsweise junge Maispflanzen ihren schmalen Schatten auf die vielen unbedeckten Ackerflächen. Schutz vor Verdunstung durch Sonne und Wind bieten diese kaum, sagt Fichtner. Zwei Wochen ohne Niederschlag, erinnert sich der Kreisobmann, gab es schon häufiger. Nur bald breche die vierte Woche an. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. jg

