Warum der Eglinger Gemeinderat einem Münchner Bauwerber misstraut

Wertvoller Grund: Diese 4000 Quadratmeter große Fläche an der Alten Tölzer Straße in Deining wird angeblich für 3,5 Millionen Euro angeboten.

Antrag auf späteren Garagenbau abgelehnt

von Volker Ufertinger schließen

Wenn es um die Bebauung von Deining geht, genügt ein kleiner Anlass für große Debatten. So am vergangenen Dienstag in der Gemeinderatssitzung. Es ging um Garagen.