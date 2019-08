Warum ein Präzision-Teil aus Egling den Weltraum erforscht

Das Ergertshauser Unternehmen SR Erodiertechnik hat sich auf die Fertigung von Präzisions-Teilen spezialisiert. Eines ist auf dem Weg durch das All, in Richtung Merkur.

Egling – Wer im Alltag etwas als winzig bezeichnen will, spricht von der berühmten „Haaresbreite“. Kleiner geht es nicht? Oh, doch! „Wenn man ein menschliches Haar 50 Mal spaltet, kommt man allmählich in den Bereich, in dem wir arbeiten“, erzählt Heinz Repert, Gründer und Geschäftsführer von SR Erodiertechnik. Willkommen in Ergertshausen. Willkommen in der Welt der Mikrometer, also der Tausendstel Millimeter.

Das Verfahren, das die Eglinger anwenden, nennt sich Erodiertechnik. Erfunden haben sie es nicht, wohl aber perfektioniert. Dabei geht es darum, dass ein Werkstück (meist Metall) in einer nicht leitenden Flüssigkeit (meist Öl) durch die kontinuierlichen, kleinen Entladungen einer Elektrode bearbeitet wird. „Man kann es sich so ähnlich wie beim Schweißen vorstellen“, erläutert Geschäftsführer Thomas Leppmeier. Dank dieses kontrollierten Funkenflugs nimmt ein Präzisionsstück nach dem anderen am Ergertshauser Edelbuchweg Gestalt an.

Angefangen hat alles 1990 im kalten Kellerraum eines Eglinger Autohauses. Der Deininger NC-Techniker Heinz Repert hatte bei der Wolfratshauser Firma Schwarz Extrusionswerkzeuge aufgehört und sich selbstständig gemacht – das „SR“ im Firmennamen steht für seine Frau Silvia. Ein Jahr später folgte Thomas Leppmeier, bis dahin ebenfalls am Hans-Urmiller-Ring beschäftigt. „Ich wusste ganz genau, wie gut er war“, erinnert sich Repert mit einem Lächeln. Beide gründeten 1991 eine GmbH. Der Erfolg stellte sich ein, Mitarbeiter wurden eingestellt, die Firmenräume erweitert.

Immer größer und namhafter wurden die Kunden, die Repert und Leppmeier mit ihrer Eglinger Präzisionsmechanik belieferten. Als 2014 Ilse Aigner, damals noch bayerische Wirtschaftsministerin, das Unternehmen besuchte, waren auch Kunden-Delegationen von Airbus (Luft- und Raumfahrt), Linde (Kältetechnik), Compact Dynamics (Automobilindustrie / elektrische Antriebe), Polymold (Kunststoff-Spritzgusstechnik), Reiser Systemtechnik (Flugsimulatoren) und Stöger (Präzisionsschraubautomaten) vor Ort. „90 Prozent unserer Produkte sind Einzelteile“, erzählt Leppmeier. „Wir sind im engen Kontakt mit unseren Kunden, um für alle Fragestellungen Lösungen zu finden.“

Der Genossenschaftsverband Bayern und der Kreisverband der Raiffeisenbanken, die gemeinsam SR Erodiertechnik für den Wirtschaftspreis vorgeschlagen haben, finden neben der permanenten Produkt- und Prozessinnovation noch ganz andere Dinge rühmenswert. Etwa die soziale Verantwortung des Unternehmens, die sich darin zeigt, dass etwa für einen Nachwuchskicker des TSV 1860 München der nötige Freiraum geschaffen wurde. Oder die moderne Personalführung: Die 13 Mitarbeiter werden in die Entscheidungsprozesse eingebunden, die Identifikation mit der Firma ist groß. Oder den Einklang von Ökonomie und Ökologie durch den Einsatz von umweltschonenden Anlagen. Und, und, und.

Beim Eglinger Vorzeigeunternehmen blickt man jedoch auch schon in die Zukunft. So hat SR Erodiertechnik zum 1. August 80 Prozent der Geltinger Firma Apparatebau für graphische Gewerbe übernommen, Heinz Repert steigt als Geschäftsführer ein. Sein Sohn Markus, schon seit geraumer Weile mit in der Führung, leitet ab sofort gemeinsam mit Thomas Leppmeier die Geschicke von SR Erodiertechnik. Und: In naher Zukunft wird ins Eglinger Gewerbegebiet umgezogen. Dann wird es endlich die ersehnte Klimaanlage geben.

Auf ein bestimmtes Einzelteil sind sie in Ergertshausen besonders stolz: Das zentrale Stück des Satelliten Bepi Colombo, der sich im Oktober 2018 auf den Weg zum Planeten Merkur gemacht hat. Der in Ergertshausen gefertigte „Shutter“ soll die fabelhafte Zahl von 350 Millionen Aufnahmen ermöglichen, sprich 350 Millionen Bewegungen aushalten. Als die Eglinger Unternehmer am Donnerstagabend den Wirtschaftspreis entgegennahmen, war der Satellit auf seinem Weg durch die unendlichen Weiten des Alls – als Zeuge für das immense Know-how bei SR Erodiertechnik.