Was 2019 in Egling alles ansteht

In Egling werden 2019 viele Projekte vorangetrieben, vom Internetausbau bis zum sozialen Wohnungsbau. Und gefeiert wird auch, vor allem in Thanning.

Egling – Bürgermeister Hubert Oberhauser geht davon aus, dass 2019 ebenfalls ein arbeitsreiches Jahr wird. „Wir haben heuer viel bewegt, und nächstes Jahr wird es nicht weniger“, sagt er. Bei vielen Themen gibt es Kontinuität, Projekte wie der Breitbandausbau beschäftigen Städte und Gemeinden über viele Jahre – so auch in Egling.

Um gleich beim Thema schnelles Internet zu bleiben: Hier wird Mitte des Jahres die Ausbaustufe vier fertig. Das heißt: Einige der weit über 30 Eglinger Ortsteile wie Puppling werden an die Datenautobahn angebunden. „Das sollte eigentlich schon Mitte 2018 passieren, aber man kriegt derzeit praktisch keine Firmen“, erklärt Oberhauser.

Danach sind dank des Höfe-Bonus-Programms der Staatsregierung kleinere Ortschaften wie Aumühle an der Reihe. Auch das wird einige Zeit in Anspruch nehmen und den Haushalt der Gemeinde auf längere Zeit belasten. „Hier wird wie in vielen Bereichen deutlich spürbar, dass immer mehr Verantwortung von den staatlichen Stellen an die Kommunen verlagert wird, trotz hoher Fördergelder“, so der Rathauschef.

Was den sozialen Wohnungsbau angeht, setzt die Gemeinde auf das – inzwischen abgerissene – Springeranwesen gegenüber dem Rathaus. Wenn alles gut geht, soll dort in der zweiten Jahreshälfte ein identisches, nur um ein paar Meter versetztes Anwesen Gestalt annehmen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Denkmalschutz sein Einverständnis gibt. Im Moment deutet nichts darauf hin, dass dort keltische Gräber verborgen sind, wie man es im Vorfeld für möglich gehalten hatte. Doch der Bescheid der Behörde steht aus. Sollte er im Sinn der Gemeinde ausfallen, könnte der Neubau unterkellert werden.

Überhaupt die gemeindeeigenen Immobilien: Hier ist 2019 allgemein viel zu tun. Etwa am alten Gemeindehaus in Deining, wo viel davon abhängt, wie hoch die Förderung ausfällt. Immerhin: „2019 soll gestartet werden“, so Oberhauser. Oder das alte Schulhaus in Thanning, das unter Denkmalschutz steht und in das inzwischen neue Fenster eingesetzt worden sind. Im Frühjahr erhält die Fassade einen neuen Anstrich im selben Farbton, um pünktlich zum Gaufest einen prächtigen Anblick zu bieten. Nach dem Festjahr, 2020, soll das Dachgeschoss zu einer Wohnung ausgebaut werden.

Nicht zu vergessen die im Gemeindebesitz befindliche Kapelle in Dettenhausen. Die Sanierung ist abgeschlossen, die Heiligenfiguren sind dank der Spenden der Bürger saniert. Im Frühjahr sollen sie an ihren ursprünglichen Platz zurückkehren, möglicherweise im Zusammenhang mit dem traditionellen Pfingstritt. Wenig Druck verspürt die Gemeinde bei der Sanierung der Grundschule. 2019 soll die Bausubstanz genauer untersucht werden, vor Kurzem hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet.

Ein Anliegen ist der Gemeinde auch, die Kinderbetreuung zu intensivieren. „Wir würden gerne weitere Gruppen im Kindergarten und in der Kita einrichten“, sagt der Rathauschef. Doch der Vorsatz allein reicht nicht, man muss auch Personal finden. Und Kindergärtnerinnen sind derzeit enorm gefragt.

Wo so viel gearbeitet wird, darf auch gefeiert werden. „Davon verstehen wir was“, sagt Oberhauser, Schirmherr der 1250-Jahr-Feier und des Loisachgaufests, beides in Thanning. Besonders erwähnenswert unter den 24 Veranstaltungen: die Bettelhochzeit am 3. März, das Loisachgaufest am 30. Juni sowie das große Dorffest am 14./15. September.

Außerdem stellt sich Oberhauser darauf ein, dass allmählich der Wahlkampf losgeht. Termin für die nächste Kommunalwahl ist der 15. März 2020. Er selbst hat vor, wieder anzutreten. „Wir haben so viel angefangen, das möchte ich auch zu Ende bringen“, sagt er. Das alles steht natürlich unter dem Vorbehalt, dass seine Fraktion, die Freien Wähler, ihn wieder aufstellen. Ob er einen Gegenkandidaten haben wird, weiß er nicht. „Und wenn einer kommt, gibt es einen fairen Wahlkampf.“