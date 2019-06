Was Franz Pfarrer Bierprigl Eglings Trachtlern hinterlassen hat

An Pfingsten feiert der Trachtenverein St. Sebald Egling seinen 50. Geburtstag mit einem großen Programm.

Egling – Pfarrer Franz Seraph Bierprigl war ein Mann, der alles Volkstümliche liebte. So hatte „Pfarrer Bier“, wie er sich selbst mitunter nannte, eine große Zuneigung zur Tracht. Er erlaubte nicht nur, dass seine Ministranten in Lederhosen am Gottesdienst teilnahmen. Nein, er trieb sogar die Gründung des örtlichen Trachtenvereins voran. Am 29. März 1969 trugen sich im Gasthaus zur Post 77 Gründungsmitglieder für den Gebirgstrachtenerhaltungsverein (GTEV) St. Sebald ein. Das ist genau 50 Jahre her – und wird am Pfingstwochenende im Zusammenhang mit dem traditionellen Pfingstritt in Dettenhausen gefeiert. Die Verbindung zwischen Egling und dem kleinen Dorf Richtung Deining ist eng, schließlich gehörte Dettenhausen bereits zur Altgemeinde.

Einer der Ministranten von einst ist der heutige Vorsitzende Peter Fischhaber, seit 2008 im Amt. Er ist der vierte Vorsitzende in der fünf Jahrzehnte währenden Geschichte von St. Sebald. Seine Vorgänger waren Hans Oberhauser (1969 bis 1987), Bertl Pischulti (1987 bis 2005) und Max Wiedenbauer (2005 bis 2008). Fischhaber erinnert sich daran, dass Bierprigl aus Partenkirchen stammte. „Das zeigt sich auch an unserer Tracht“, erklärt er. Ans Werdenfelser Land erinnern unter anderem die grauen Joppen sowie die bestickten Träger. Pfarrer Bierprigl, der große Mentor des Trachtenvereins, starb nur wenige Wochen nach der Vereinsgründung, 4000 Menschen folgten seinem Sarg, er war extrem beliebt.

Der Verein St. Sebald wurde im Lauf der Jahre zu einer festen Größe, nicht nur in Egling, sondern im ganzen Oberland und 1969 in den Loisachgau aufgenommen. „Inzwischen sind wir mit 249 Mitgliedern einer der größeren im Gau“, erzählt Fischhaber nicht ohne Stolz. Zwei Mal hat St. Sebald schon das Loisachgaufest ausgerichtet, 1989 sowie – was viele noch in bester Erinnerung haben werden – auch 2017 unter dem Motto „Egling steht Kopf“. 1992 wurde zum ersten Mal der Dettenhauser Pfingstritt veranstaltet. Heuer steht er unter besonderen Vorzeichen, schließlich wurde erst vor wenigen Wochen die Sanierung der gemeindeeigenen Kapelle mit einem Gottesdienst gefeiert. Nicht zu vergessen die vielen Auftritte der Theatergruppe, die stets ausverkauft sind.

Ein besonderes Anliegen ist dem Verein die Jugendarbeit. Ziel der Jugendleiter ist es, die jungen Eglinger schon von Kindesalter an für das Volkstanzen und Schuhplatteln zu begeistern. Geboten werden nicht nur gemeinsame Ausflüge, sondern auch Faschingsgaudi sowie eine besinnliche Waldweihnacht.

Auf eine große Feier haben die Verantwortlichen von St. Sebald bewusst verzichtet. „Es war in den letzten Jahren schon extrem viel los“, sagt Fischhaber. Nicht zuletzt will man auch den Thanningern keine Konkurrenz machen, die Ende Juni ihren 100. Geburtstag inklusive Gaufest begehen. Daher hat es sich angeboten, „sich an den Pfingstritt dranzuhängen“, so Fischhaber.

Auch das 100-jährige Bestehen des Loisachgaus wird in Dettenhausen gefeiert, und zwar mit einer bislang einzigartigen Veranstaltung, dem 100er-Tanz. „Es wird eine reine Tanzveranstaltung“, sagt Loisachgau-Chef Josef Ponholzer. Beginn ist am Freitag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr. Es spielen die Musikgruppen „Saitenblech“ und „Schonseitemusi“ auf zum Doppeltanz. Die Besucher werden kulinarisch verwöhnt, zu späterer Stunde öffnet die Bar für Jung und Alt.

Für ausreichend Platz ist gesorgt – auch dank des großen Zelts, das aus dem Gewinn des Eglinger Gaufests 2017 erworben wurde und im Volksmund scherzhaft „Eglinger Mehrzweckhalle“ genannt wird. „500 Leute kriegen wir schon unter“, sagt Fischhaber.

