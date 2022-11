Weihnachtsdeko als Zeichen: Andy Kassner findet seinen Weg

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Eiszeit an der Hochstraße in Deining: Die Szene mit Eisbären und Pinguinen nimmt dank Andy Kassner bereits Formen an. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Trotz seines schweren Unfalls, bei dem er vier Finger verlor, baut der Deininger Andy Kassner seine aufwendige Weihnachtsdekoration wieder auf.

Deining – Es ist November, die Sonne lacht bei 16 Grad vom Himmel. Neben dem zu warmen Wetter irritiert der Rentierschlitten auf dem Dach und die offensichtlich erst kürzlich aufgehängte Weihnachtsgirlande am Fenster des Hauses an der Hochstraße 9 in Deining. Hinter der Weihnachtspyramide stehen Kartons. „Ich hatte sie ja nicht abbauen können“, sagt Hausherr Andy Kassner und deutet auf seine Hand. „Also hatte meine Mutter sie für ihre Blumen verwendet. Jetzt wird die Pyramide wieder auf Weihnachten umgebaut.“

Wird es das Lichterhaus in Deining wieder geben? Diese Frage beschäftigte nicht nur Andy Kassner und seine Mutter Angelika über Monate. Ihr zur Weihnachtszeit aufwendig geschmücktes Haus wird immerhin sogar als Sehenswürdigkeit bei Google geführt. Aber da war zum einen die Frage nach den Energiekosten, zum anderen die persönliche Situation von Andy Kassner. Wie berichtet hat er bei einem schweren Unfall vier Finger seiner linken Hand verloren. „Die Welt war für mich voller Fragezeichen“, sagt er – und die Frage nach dem Lichterhaus eher zweitrangig. Nun ist klar: Das Weihnachtshaus wird wieder aufgebaut.

Die Eislandschaft steht bereits. Weiße Folie, darauf Eisbären und Pinguine. Normalerweise fängt das Mutter-Sohn-Gespann Anfang November an, das Haus und den Garten zu dekorieren. Nikoläuse, eine Krippe, Tannenbäume, ein Schneemann mit einem Geschenk unter dem Arm und unzählige Lichterketten verwandeln nach und nach das Haus in ein Lichtermeer. Dieses Jahr begannen die Arbeiten bereits im September. „Ich kann ja nicht mehr so schnell“, sagt Andy Kassner und rückt eine der Figuren gerade. Das Wetter hat auch sein Gutes: „Bei Kälte ist die Durchblutung meiner Hand noch schlechter – sie wird regelrecht blau.“ Der 33-Jährige muss lachen. „Allerdings ist es schon gewöhnungsbedürftig, bei so einem Wetter eine Eislandschaft aufzubauen. Weihnachtsstimmung kommt da nicht wirklich auf.“ Mit dem Wiederaufbau des Lichterhauses will er auch ein Zeichen setzen. „Ich will zeigen, dass ich wieder dabei bin, fit zu werden, dass ich meinen Weg finde.“ Das Zureden von Groß und Klein tat sein Übriges. „Ich will vor allem die Kinder nicht enttäuschen, die mit großen, verwunderten Augen in den Garten kommen.“ Den Vorwurf der Energieverschwendung kann Kassner nicht nachvollziehen. „Ein Staubsauger hat etwa 1800 Watt – damit kann ich das ganze Haus beleuchten“, rechnet er vor. „Oder ein Fußballspiel bei Flutlicht – das verbraucht viel mehr.“ Ihm ist bewusst, dass die Beleuchtung nach mehr aussieht, aber „der tatsächliche Verbrauch ist durchaus überschaubar.“ Zudem wird die Familie die Einschaltzeiten um etwa eine Stunde pro Tag reduzieren. Erstmalig leuchten wird das Weihnachtshaus an der Hochstraße 9 am Samstag, 19. November. Die Gäste werden mit Glühwein und Punsch sowie einer Leckerei empfangen. Die Lichter brennen täglich von 17 Uhr bis 20 Uhr.

