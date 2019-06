„Wichtige Weichen gestellt“: Diesem Landkreisbürger gratuliert der Innenminister persönlich

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat einen Glückwunschbrief geschrieben: Altlandrat Nagler feiert an diesem Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Für die Region, in der er als Landrat zwölf Jahre maßgeblich wirkte, ist Manfred Nagler bis auf den Tag einer ihrer besten Botschafter: „Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist einer der schönsten Kreise in Bayern überhaupt“, stellt Nagler bei jeder sich bietenden Gelegenheit fest. An diesem Sonntag feiert der Altlandrat seinen 80. Geburtstag.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann attestiert Nagler in einem persönlichen Glückwunschbrief, die Entwicklung des Kreises in den Jahren von 1996 bis 2008 zielstrebig vorangebracht zu haben. Schon als Thanninger Bürgermeister beziehungsweise Rathauschef der 1973 im Zuge der Gebietsreform ins Leben gerufenen Großgemeinde Egling sei Nagler „ein stets verlässlicher Ansprechpartner“ gewesen, „der sich aufgrund seiner Authentizität großer Beliebtheit erfreuen durfte“, konstatiert der Staatsminister. In Egling habe der der ehemalige Rektor der dortigen Volksschule als Bürgermeister „durch engagierte Arbeit wichtige Weichen für die zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde gestellt“.

Besondere Verantwortung trug Nagler als Landrat – in einer Zeit, die zahlreiche große Herausforderungen für den CSU-Politiker bereithielt. Dazu zählten die Fusion der beiden Sparkassen im Landkreis sowie der Umzug der Kreisbehörde vom Tölzer Bahnhof auf die Flinthöhe. Nagler gelang die Umwandlung der maroden und mit Schadstoffen belasteten ehemaligen US-Kaserne in ein modernes Behördenzentrum. Allerdings geriet die sogenannte Konversion für den Landkreis zu einem Millionendebakel. „Prügel wegen des vielen Geldes“ habe er einstecken müssen, sagte Nagler viele Jahre später rückblickend. Doch die Entscheidung sei richtig gewesen, auf der Flinthöhe hätten sich „attraktive Geschäfte, Banken und Restaurants angesiedelt“, die Kreisstadt Bad Tölz habe von der Konversion „enorm profitiert“.

Seinen schwersten Kampf führte der am 2. Juni 1939 im mittelfränkischen Heroldsberg geborene Nagler im Jahr 2001: Er war lebensbedrohlich an Krebs erkrankt. Nach einem halben Jahr Zwangspause nahm er die Amtsgeschäfte aber wieder auf („Zum Rosenzüchten bin ich noch zu jung“), bei der Landratswahl 2002 wurde er mit gut 70 Prozent der Stimmen eindrucksvoll bestätigt. Sechs Jahre später stellte er sich nicht mehr zur Wahl.

Nagler habe sich als Landrat „den mit diesem Amt verbundenen anspruchsvollen Aufgaben mit unermüdlichem persönlichen Einsatz gestellt“, betont Innenminister Herrmann. Darüber hinaus habe er wertvolle Arbeit in einer Reihe von Verbänden und Institutionen geleistet. Nagler war unter anderem Präsident des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege.

„Schätze ihn als Mensch und ehemaligen Kollegen sehr.“

„Zum runden Geburtstag wünsche ich Manfred Nagler vor allem viel Gesundheit“, sagt sein Amtsnachfolger Josef Niedermaier. „Er hat sich als Landrat immer mit all seiner Kraft und Herzblut für die Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.“ Niedermaier verweist auf „viele gute Gespräche“ mit dem Altlandrat, „ich schätze ihn als Mensch und ehemaligen Kollegen sehr“.

Der CSU-Stimmkreisabgeordnete Martin Bachhuber war zwölf Jahre Stellvertreter des CSU-Kreisvorsitzenden Nagler und übernahm im Mai 2003 dieses Amt von ihm. „Er ist tief verwurzelt in seiner bayerischen Heimat, aber hat immer seinen Blick über den Tellerrand hinausgeworfen“, stellt Bachhuber fest. Ihn verbinde ein langjähriges, „kameradschaftliches Verhältnis“ mit dem Jubilar – dem er großen Respekt zolle: Dass Nagler den Kampf gegen seine Krebserkrankung aktiv und über weite Teile öffentlich austrug, habe vielen Menschen, die ein ähnlicher Schicksalsschlag ereilt habe, „Kraft gegeben und ihren Lebensmut zurückgegeben“. cce