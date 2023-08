Trachtentrends zur Wiesn: Experten verraten, was heuer angesagt ist

Von: Franziska Konrad

Hochgeschlossene Spitzenbluse kombiniert mit einem schlichten Dirndl: Katharina Huber, Angestellte bei Trachten Fröstl in Egling, präsentiert ein solches Exemplar. © sabine hermsdorf-hiss

In weniger als einem Monat startet die Wiesn. Zum Besuch auf dem Oktoberfest gehört auch die passende Tracht dazu. Experten aus dem Landkreis verraten, was heuer angesagt ist.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Tage werden knapp: In weniger als einem Monat – am 16. September – startet die Wiesn. Zum Besuch auf der Theresienwiese gehört natürlich die passende Tracht dazu. Doch wie überall in der Modewelt unterscheiden sich auch hier die Trends von Jahr zu Jahr.

Trachtentrends auf der Wiesn: Schlichte Dirndl mit wenig Mustern angesagt

Sehr angesagt bei den Kunden des Tölzer Geschäfts „Hut und Tracht“ sind heuer schlichte Dirndl mit wenig Mustern, vor allem in Erd- und Pastelltönen. „Was meine Oma damals angezogen hat, wird heute neu aufgemacht. Das kommt alles wieder“, sagt Juniorchefin Magdalena Redel. Beispielsweise alte Schnitte aus neuen Stoffen. Oder alte Stoffe versehen mit neuen Knöpfen und Borten.

Der sogenannte Vintage-Look ist in erster Linie bei jungen Frauen beliebt, verrät die Juniorchefin. „Immer mehr wird bei der Tracht die Tradition mit dem Modernen vermischt.“ Bei zwei Punkten sieht die 19-Jährige beim Dirndl allerdings rot: Wenn der Rock nicht über die Knie reicht und die Schürze länger als der Rock ist. „Ich bin bei Trachten wirklich offen, aber das geht gar nicht.“

Wer hingegen von einem maßgeschneiderten Dirndl träumt, ist bei „Dirndl- und Trachtenstoffe Uschi Disl“ richtig. Ein stimmiges Kleidungsstück, Ton in Ton, etwa in Smaragd und oder in Blautönen: Mit diesen Wünschen kommen viele Frauen zu Maria Schön nach Dietramszell. „Erst durfte ich eine Kundin vom Starnberger See mit einer Fischertracht für den Wiesneinzug neu ausstatten“, erzählt sie stolz.

Wiesn 2023: Experte verrät, was die perfekte Tracht ausmacht

Ansonsten bekommt Schön in der Maßschneiderei vom größten Volksfest der Welt eher weniger mit. „Wir spüren viel mehr die hiesigen Kirchenfeste, zum Beispiel das Zeller Leonhardi.“

Ganz anders schaut die Lage bei „Fischer Pflügl Tracht“ in Wolfratshausen aus. „Bei uns ist dank des Oktoberfests definitiv mehr los“, sagt Chef Stefan Fischer. In dem Bekleidungsgeschäft am Obermarkt decken sich die Leute momentan am liebsten mit einfachen Dirndl, etwa in Rosa oder Oliv ein. Gerne die Herren im dazu passenden Hemd samt Weste. „Manche Paare achten wirklich sehr darauf.“

Doch was macht sie nun aus, die perfekte Tracht? Hier muss Fischer nicht lange überlegen: „Es geht um das Lebensgefühl des Trägers. Dass derjenige, der in der Tracht steckt, sich darin sauwohl fühlt.“

Der Haken an der Sache: Nach wie vor kämpft die Textilbranche mit Lieferengpässen, „von Stoffen bis zu den Fäden“. Fischers Prognose: Kurzfristig vor Wiesnbeginn wird der Trachtenmarkt leer gefegt sein. Er rät deshalb dazu, sich sein neues Gewand zeitig zu besorgen.

Trachtentrends auf der Wiesn: Männer bevorzugen Lederhosen im Used Look

Doch nicht nur die Frauen gehen mit der Mode: Die Herren der Schöpfung bevorzugen anstatt Karohemden heuer lieber Streifenmuster. Zumindest bei Trachten Fröstl in Egling. „Am liebsten in klassischen Farben, Blau-grün zum Beispiel“, erzählt Chef Peter Fröstl. Passend dazu sind „auf alt gemachte“ Lederhosen im sogenannten Used Look gefragt.



Auch die Damen bevorzugen den Retro-Stil: „Nicht mehr so schrill und bunt. Viel hochgeschlossene Spitzenblusen“, fasst es Fröstl zusammen. Langsam aber sicher bekommen er und seine Mitarbeiter das Wiesn-Geschäft zu spüren. „Richtig los geht es Ende August. Dann kommen auch viele Münchner zu uns, um sich fürs Oktoberfest zu wappnen.“

Mindestens genauso wichtig wie eine schicke Tracht ist der dazu passende Schmuck. Fanny Mader aus Lenggries fertigt auf Wunsch Ohrringe und Kettenanhänger aus dem Dirndlstoff ihrer Kundinnen. Ihre Erfahrung zeigt: Zum eher schlichten Dirndl wählen viele Frauen als Schmuck gerne auffallendere Hingucker.

„Nach wie vor sind bei mir Rosen und sehr kräftige Farben gefragt“, berichtet die Lenggrieserin. Einen Tipp für das perfekte Dirndl hat Fanny Mader außerdem parat: Bei der Farbauswahl sollte man darauf achten, was man privat gerne trägt. „Mit dieser Farbkombi liegt man dann auch beim Dirndl garantiert nicht falsch.“ kof

