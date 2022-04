Brennholz und Hackschnitzel: Mit dieser Preisentwicklung rechnet die Waldbesitzervereinigung

Gut besucht: Beim Jägerwirt in Aufhofen fand die Jahresversammlung der Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen statt. © Scheitterer

Die Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen blickte auf 2021 zurück – und äußerte sich mit Blick auf die Preisentwicklung.

Aufhofen – „Zwei Jahre Corona-Pandemie haben dem Wald nichts angetan, der Klimawandel schon“: Das sagte der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber in seinem Grußwort bei der Jahresversammlung der Waldbesitzervereinigung (WBV) Wolfratshausen im Gasthaus Jägerwirt in Aufhofen. Es sei deshalb ein Umbau des Waldes erforderlich, um dem Klimawandel standhalten zu können.

Mit dieser Preisentwicklung rechnet die Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen

Von einem „guten Jahr 2021 für die Gesundheit des Waldes“ sprach WBV-Vorsitzender Hans Killer – „das aber die Waldbewirtschafter vor große Herausforderungen gestellt hat“. Dabei habe man bei den Holzpreisen extreme Ausschläge erlebt: „Das tiefste und das höchste Preisniveau seit 20 Jahren innerhalb eines einzigen Jahres“, bilanzierte Killer.

War das Jahr 2020 noch von katastrophalen Holzpreisen gekennzeichnet, habe sich 2021 zunehmend positiv entwickelt. Ein Grund war die für die Waldwirtschaft günstige Witterung – nass und nicht zu warm. „Da hat das Wetter auch den Käfer ausgebremst“, so Killer. Der andere Grund: „Die Nachfrage insbesondere nach Bauholz stieg zum Teil sprunghaft. Das hatte dann direkte und positive Auswirkungen auf unsere Mitgliedsbetriebe und auch auf den Geschäftsbetrieb der WBV.“ Derzeit zählt die WBV Wolfratshausen rund 1400 Mitgliedsbetriebe, wobei jeder davon durchschnittlich 17,5 Hektar Wald bewirtschaftet, insgesamt also 24 000 Hektar.

Abschusspläne: Forstliche Gutachten bilden hervorragende Grundlage

Sehr positiv habe sich im Nordlandkreis die Zusammenarbeit zwischen den Grundeigentümern, den Jagdpächtern und ihren Verbänden entwickelt. „Der Austausch funktioniert inzwischen hervorragend. Wir diskutieren sachlich über unsere teilweise unterschiedlichen Sichtweisen und haben insgesamt gute Ergebnisse für den Wald erzielt“, sagte Killer. Einen wichtigen Beitrag dazu hätten die Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjüngung geleistet. Sie würden eine hervorragende Grundlage zur Erstellung der Abschussplan-Vorschläge bilden, da sie die Verbiss-Situation der verschiedenen Baumarten sehr genau beschrieben. „Der Runde Tisch lebt“, stellte hierzu Heinz Repert vom Jagdverband fest und meinte damit den regelmäßig stattfindenden Austausch aller Beteiligten. „Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, haben wir meistens einen Kompromiss gefunden.“

Für die Zukunft erwarten wir, dass zunehmend Gelder aus der CO2-Abgabe für zertifizierte Waldbesitzer fließen werden.

Als ebenfalls positiv habe sich die Bundeswaldprämie erwiesen. „Für die Zukunft erwarten wir, dass zunehmend Gelder aus der CO2-Abgabe für zertifizierte Waldbesitzer fließen werden“, erklärte WBV-Geschäftsführer Florian Loher. 2021 hat die WBV insgesamt 56 000 Festmeter Holz vermarktet: „Das ist ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“ So habe man den guten Preis von 100 Euro pro Festmeter auch über den Jahreswechsel retten können. Derzeit würden die Preise wieder steigen, für Kurzholz betrage er etwa 120 Euro pro Festmeter. Loher: „Insgesamt erwarten wir eine spannende Entwicklung, wir sind noch lange nicht am Ende der positiven Entwicklung.“ So hätten gerade zuletzt die Preise für Brennholz und Hackschnitzel wieder kräftig angezogen.

Ohne heimisches Holz keine „sinnvolle Nachhaltigkeitsstrategie“

Der weiterhin positive Ausblick habe mit der Diskussion um Energiewende und Rohstoff-Versorgungssicherheit neuen Auftrieb gewonnen. „Eine sinnvolle Nachhaltigkeitsstrategie von Politik und Gesellschaft ist ohne heimisches Holz nicht zu realisieren“, sagte Loher. Er erwarte, dass sich auch die Anteile des Holzbaus zur Schaffung von Wohnraum weiter erhöhen werden, wegen der CO2-Einsparung aber auch wegen des hervorragenden Raumklimas von Holzbauten. „Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine zeigen auch“, so der CSU-Abgeordnete Bachhuber, „dass wir wieder mehr auf eigene Erzeugnisse setzen sollten.“ Gerade bei der Energieversorgung seien heimische Produkte „eine gute Alternative – nicht nur Gas aus Katar“. (esc)

