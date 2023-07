Zweite Vollsperrung für Deining: Große Risse am Schäftlarner Berg - Sanierungsbeginn im September

Von: Franziska Konrad

Vollsperrung angekündigt: Voraussichtlich ab Ende September ist die Staatsstraße 2071 zwischen Deining und dem Kloster Schäftlarn gesperrt. (Symbolfoto) © Wolfgang Tutsch

In einigen Wochen kommt auf die Deininger eine weitere Vollsperrung zu: Der Schäftlarner Berg muss saniert werden. Durch einen Erdrutsch sind dort erhebliche Schäden entstanden.

Egling – Durch die Sperrung ihrer Ortsdurchfahrt leben die Deininger seit Mai dieses Jahres in einer verkehrstechnischen Ausnahmesituation. Wie berichtet wird die Straße für einen Millionenbetrag umfangreich saniert. In einigen Wochen kommt nun zusätzlich die Vollsperrung des Schäftlarner Bergs auf die Bürger zu. Rathauschef Hubert Oberhauser (Freie Wähler) informierte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats über die aktuellen Planungen.

Schäftlarner Berg wird saniert: Vollsperre ab September - Zeitpunkt „ist nicht ideal“

Voraussichtlich ab dem 25. September bis Ende Oktober ist die Staatsstraße 2071 zwischen Deining und dem Kloster Schäftlarn gesperrt. Durch einen Erdrutsch sind dort erhebliche Schäden entstanden. Diese sollen jetzt aufgearbeitet werden.

„Im Zusammenhang mit der Sperre der Ortsdurchfahrt Deining ist das nicht ideal“, gestand Oberhauser. „Doch ich denke, so wie die Straßenführung in Deining in diesem Jahr läuft, ist es besser, wenn die Sanierung noch heuer gemacht wird.“ Der erste Bauabschnitt soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Er erstreckt sich ab circa 60 Meter vor der Einmündung der Kreisstraße Töl21 Richtung Norden und endet im Kreuzungsbereich der Hornsteiner Straße. Im Frühjahr 2024 beginnt der zweite Bauabschnitt. Dieser reicht von der Einmündung Hornsteiner Straße bis zum nördlichen Ortsende von Deining.

Viele Anlieger seien von der zusätzlichen Vollsperrung „sicherlich betroffen“. Doch der Rathauschef betonte: Es handelt sich um eine „dringende Maßnahme“. Oberhauser: „Der Hang rutscht weiter ab, das ist deutlich zu sehen. Da sind schon wieder große Risse drin.“ Momentan laufen „umfangreiche Untersuchungen“, wie jene Erdrutsche abgefangen werden können. „Wenn alles funktioniert wie geplant, kann der Verkehr ab Oktober wieder eingeschränkt laufen“, versprach der Bürgermeister.

Vollsperre am Schäftlarner Berg: Anwohner dürfen Schleichwege nutzen

Zumindest eine gute Nachricht gibt es für die Anrainer: Schleichwege über kleine Gemeindestraßen – so nannte es Bürgermeister Hubert Oberhauser in einem Pressegespräch im Mai – würden bis zu einem gewissen Maß toleriert werden. Unter einer Bedingung: eine Beschränkung der Tonnage auf 7,5 Tonnen. Der Schwerlast- und Durchgangsverkehr soll großräumig über die B11 in Richtung Wolfratshausen und die Kreisstraße Töl21 umgeleitet werden. Der öffentliche Nahverkehr hingegen weicht in dieser Zeit auf zwei Ersatzhaltestellen an der nördlichen Einmündung der Talstraße sowie am Ortseingang der Töl21 aus. kof

