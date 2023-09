„Eigentlich besteht mein Leben aus Bonsais“: Künstler Walter Pall züchtet in Attenham die kleinen Bäumchen

Von: Franziska Konrad

Bei der Arbeit: Künstler Walter Pall verbringt täglich acht bis neun Stunden draußen bei seinen Bonsaibäumen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Große Leidenschaft für kleine Bäume: Walter Pall züchtet in Attenham Bonsais. Inzwischen ist der Künstler damit weltweit berühmt.

Attenham – Betritt man Walter Palls Garten in Attenham, glaubt man, ein fast unwirkliches Naturparadies vor Augen zu haben. Auf der riesigen Grünfläche stehen mehrere Gruppen Bonsais in Reih und Glied. Jede Pflanze thront auf einer Art steinernem Sockel. Mittendrin befindet sich der Erschaffer des Ganzen: Liebevoll betrachtet Pall eine asiatische Linde. Der Bonsai wirkt uralt – dabei zählt er gerade einmal 40 Jahre – hat eine runde Form und eine riesige Wurzel. Vorsichtig zupft der 79-Jährige Unkraut aus der Schale, in dem der etwa 50 Zentimeter hohe Baum steckt. „Das gehört hier nicht hin“, murmelt er.

Pall widmet sich seit 45 Jahren der Bonsai-Zucht

Seit 45 Jahren widmet sich der gebürtige Österreicher dieser speziellen Kunst. Inzwischen zählt Pall zu den weltweit bekanntesten Bonsai-Züchtern. 350 Bäumchen beherbergt Pall in seinem 1300 Quadratmeter großen Garten. Jedes hat er selbst gestaltet. Mit seinen Kunstwerken verfolgt der Attenhamer vor allem ein Ziel: „Dass die Leute dastehen und sagen: Wahnsinn, was die Natur alles kann. Dabei habe ich es erschaffen.“

Kleine Kunstwerke: In Palls Pflanzen stecken nicht selten über 100 Stunden Arbeit. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Künstler arbeitet oft über Jahrzehnte an einem Baum

In jedem Bonsai stecken unzählige Arbeitsstunden: Zuerst einmal muss Pall die Pflanzen beschaffen. Manche hat er selbst ausgegraben, andere gekauft oder getauscht. Im Anschluss stehen fünf Stunden „Grundarbeit“ an, wie etwa das Drahten. Danach folgt der Feinschliff. Nicht selten arbeitet Pall über Jahrzehnte an einem Baum. „Da kommen locker um die 100 Stunden Arbeit zusammen.“

Mit seinen Werken hebt er sich in vielen Punkten von den strengen Bonsai-Regeln aus Japan ab. Recht selten verkauft der 79-Jährige etwas aus seiner Sammlung. „Nur, wenn ich zum Beispiel keinen Platz mehr habe.“ An einem schönen Spätsommertag verbringt der Künstler acht bis neun Stunden im Garten. „Schon am Vorabend schaue ich immer, wie das Wetter am nächsten Tag wird. Damit ich mich darauf einstellen kann“, erklärt er. Jeden Morgen gegen 8.30 Uhr zieht es ihn raus zu seinen Pflanzen. „Dann fliegt mir die Arbeit quasi von selber zu.“ Aufmerksam geht er durch die Reihen seiner Schützlinge, entdeckt hier ein abgefaultes Blatt, das er entfernt, da ein Unkraut.

Bonsais, soweit das Auge reicht: 350 Bäume beherbergt der Attenhamer in seinem Garten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bonsai-Experte präsentiert seine Kunstwerke in den sozialen Medien

Der gebürtige Tiroler bezeichnet sich selbst als Einsiedler. Umso aktiver ist er in den sozialen Medien unterwegs, etwa auf Instagram oder Facebook. Dort zeigt Pall seine Kunstwerke. „Nicht selten bekomme ich für ein Bild 3000 Likes“, erzählt er stolz. Immer wieder reisen Menschen aus der ganzen Welt nach Attenham, um die kleinen Kunstwerke in der Realität zu bestaunen. „Erst gestern kamen Besucher aus Australien.“

Inzwischen ist der Bonsai-Experte vor einer alten Kiefer angekommen. An diesem Projekt arbeitet er seit drei Tagen. Unzählige Drähte schmücken den Baum. Diese werden um Stämme und Äste gewunden und beeinflussen so die Form des Bonsais: „Gut 20 bis 30 Stunden habe ich in den Baum schon investiert.“

Bonsai-Ausstellung in München weckte seine Leidenschaft

Angefangen hat seine große Leidenschaft übrigens im Jahr 1978 im Gartencenter Seebauer in München. „Damals las ich in der Zeitung, dass dort Bonsai ausgestellt werden.“ Palls Neugier war geweckt. Er fuhr hin. „Das hat mich sofort erschlagen. Diese Schönheit, diese Form. Das hat mich total fasziniert“, erinnert er sich zurück. So etwas wollte er auch können. Kurzerhand las er sich intensiv in das Thema ein, erarbeitete sich alles selbst. Bis heute bildet sich der Künstler stetig weiter. Im Bonsai Garten Zorneding teilt er sein Wissen regelmäßig im Rahmen von Seminaren.

Im Jahr 1988 landete Pall schließlich in Attenham. „Nur dort konnte ich mir einen so großen Garten leisten“, sagt er augenzwinkernd. Der 79-Jährige ist übrigens kein gelernter Gärtner. Ursprünglich arbeitete der studierte Betriebswirtschaftler etwa als Unternehmensberater. In den 1980er-Jahren hatte er davon aber genug und stieg aus.

Pall und seine Frau waren seit 35 Jahren nicht gemeinsam im Urlaub

Fortan widmete Pall sich noch intensiver seiner Passion. „Jetzt bin ich richtig glücklich. Und das ist doch schließlich alles, was zählt.“ Apropos Glück: Zu diesem trägt auch seine Ehefrau bei. Diese teilt zwar nicht die Leidenschaft ihres Mannes. „Aber sie kennt mich seit 65 Jahren und akzeptiert mich, wie ich bin.“ Genauso wie die Tatsache, dass das Paar seit 35 Jahren nicht gemeinsam in den Urlaub fahren konnte. „Irgendjemand muss sich daheim um die Pflanzen kümmern.“

Ans Aufhören denkt der Bonsai-Experte noch lange nicht. „Das geht nicht. Das ist einfach mein Herzblut.“ Daher will er weitermachen. Aber für den Fall der Fälle hat der 79-Jährige vorgesorgt: „Thomas Hering vom Bonsai-Garten wird nach meinem Tod die Bäume für mich verwahren.“ Palls Blick schweift einmal quer durch seinen Garten. Zufriedenheit breitet sich auf seinem Gesicht aus. „Eigentlich besteht mein Leben aus Bonsais“, sagt er. Dann wendet er sich wieder seinen Kunstwerken zu. Schließlich hat er noch einige Stunden Arbeit vor sich. In seinem Gartenparadies in Attenham.

