„Wunderschönes Erlebnis“: Ann-Kathrin Spöri kehrt zufrieden von den Olympischen Jugendspielen in Argentinien zurück.

Buenos Aires/Geretsried–Fast bis zum Schluss musste Ann-Kathrin Spöri um das Ticket nach Buenos Aires bangen. Obwohl die 17-jährige Geretsriederin die Qualifikation für Jugend-Olympia in Argentinien sportlich geschafft hatte, war ihre Teilnahme nicht sicher. Hatte doch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nur 75 Plätze zu vergeben. Dann gab es Entwarnung: Es durften zwei Badminton-Talente teilnehmen – Spöri, die im Bundesleistungszentrum in Mühlhausen/Ruhr trainiert, und Lukas Resch (1. BC Beuel).

Die Auslosung ergab, dass die Geretsriederin in der ersten Runde gegen die Favoritin Ashwati Pillai antreten musste. „Ich war zum Auftakt sehr nervös, habe mich aber ins Spiel gekämpft“, berichtet die 17-Jährige. Sie besiegte die Schwedin mit 19:21, 21:9 und 21:13. Gegen die Indonesierin Maharani Sekar Batari fand sie nicht ins Spiel. „Ich habe alles gegeben, aber es hat nicht gereicht“, so Spöri nach der 14:21- und 9:21-Niederlage. Gegen die spätere Olympiasiegerin, Goh Jin Wei aus Malaysia, war die Geretsriederin zuerst überfordert. „Aber im zweiten Satz habe ich echt gut gespielt und gewonnen. Im dritten Durchgang lief es bis 9:11 gut, aber am Ende war meine Gegnerin trotzdem noch stärker.“ Sie selbst sei aber „echt zufrieden“ mit ihrer Leistung. Auch Jugend-Bundestrainer Matthias Hütten lobte Spöri: „Sie wollte ein bisschen Risiko gehen, um die Möglichkeit zu haben, Punkte zu machen. Dabei hat sie ein paar Fehler zu viel gemacht. Die Indonesierin war auf dem Tempo schlagsicherer und letztlich die verdiente Siegerin.“

Die deutschen Teilnehmer blieben drei Wochen in Argentinien. „Mir kam es gar nicht so lang vor. Wir haben die anderen Wettkämpfe und Buenos Aires angeschaut. Es war ein wunderschönes Erlebnis“, sagt Spöri, die auch im Teamwettbewerb antrat. Hier wurden Spieler aus unterschiedlichen Nationen zusammengelost; gespielt wurde bis 110 Punkte, was sehr ungewöhnlich ist. Spöri war mit viel Freude bei der Sache: „Unser Team mit dem Namen ,Sigma‘ kam bis ins Viertelfinale.“

Nach ihrer Rückkehr richtet sie den Blick auf anstehende Pflichttermine: Am Sonntag steht das Punktspiel mit dem TuS Geretsried gegen Dortelweil an (siehe re.). „Darauf freue ich mich schon.“ ue