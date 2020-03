Ein Pionier unter den Geretsrieder Unternehmern 

Hilmar Kneisl, früherer Schokoladenwaren-Fabrikant, stirbt nach langer Krankheit mit 79 Jahren.

Geretsried – Der einstige Geretsrieder Schokoladenfabrikant Hilmar Kneisl ist im Alter von 79 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Er lebte mit seiner Frau Marianne in Seeshaupt und erlag am 12. Februar im Wolfratshauser Krankenhaus seinem Leiden. Vergangene Woche wurde er auf dem Geretsrieder Waldfriedhof beigesetzt.

Die Geschichte der Süßwarenfabrik Kneisl ist typisch für die Ansiedlung von Industrie in Geretsried. 1948 bauten die Brüder Wilfried und Walter Kneisl, die als Vertriebene aus dem mährischen Holleschau (heute Holesov, Tschechien) kamen, die 1863 gegründete Firma Kneisl aus dem Nichts in einem ehemaligen Rüstungswerk am Buchenweg wieder auf. Vier Jahre später verlegten sie die Produktion in das ehemalige Wohlfahrtsgebäude auf der westlichen Seite der Adalbert-Stifter-Straße. Da Rohstoffe anfangs knapp waren, griffen die Brüder zum Beispiel bei der Herstellung von Marzipan zu einem Trick. Mangels Mandeln verwendeten sie Kartoffeln als Rohmasse, die sie mit Zucker und Mandelöl mischten. Diese „Marzipankugeln“ waren äußerst beliebt bei den Geretsriedern. Im Laufe der Jahre stellte Kneisl immer mehr Schokoladenerzeugnisse her; berühmt waren die getrockneten Früchte und Nüsse mit Schokoladenüberzug. Der Sohn Walter Kneisls, Hilmar, studierter Lebensmittelchemiker, führte die Fabrik zusammen mit seinem Cousin Michael in vierter Generation weiter.

„In Geretsried herrschte damals eine großartige Aufbruchstimmung. Wir Industriepioniere, zu denen unter anderem auch die Familien Füger und Lorenz gehörten, hielten zusammen“, erinnert sich Hilmar Kneisls Witwe Marianne. Die beiden waren seit 1968 verheiratet. Hilmar Kneisl engagierte sich in der Industriegemeinschaft Geretsried und im Rotary Club. Als Anfang der 1990er-Jahre in der Europäischen Union durch die Öffnung der Märkte größere Wirtschafts- und Handelseinheiten entstanden, waren Familienunternehmen wie Kneisl nicht mehr konkurrenzfähig. Im Februar 1996 gelangte das Unternehmen in den Besitz der Firma Gubor, die schon ein halbes Jahr später die Produktion von Schokofrüchten in Geretsried aufgab und sie an ihrem Stammsitz nach Müllheim im Schwarzwald verlagerte. Heute erinnert noch das „Knusperhäuschen“ an der Sudetenstraße an die Kneisls. Unter demselben Namen wurden ihre Leckereien früher am Buchenweg verkauft. Hilmar Kneisls Versuch, auf dem 3400 Quadratmeter großen Grundstück ein Ärztehaus anzusiedeln, scheiterte vor Jahren. Heute stehen dort Wohnhäuser.

Der Verstorbene hinterlässt neben seiner Ehefrau die Töchter Katarina und Barbara sowie insgesamt fünf Enkel. „Die Familie war sein Ein und Alles“, sagt Marianne Kneisl. In seiner Freizeit ging der sportliche Schokoladenfabrikant gerne Skifahren und Bergsteigen. Er war zudem ein passionierter Segler und Flieger. Vom Segelflugzentrum Königsdorf aus startete er zu seinen geliebten Ausflügen hoch über den Wolken. Auch sozial war er engagiert, unter anderem bei der Penzberger Tafel.

tal

Lesen Sie auch: Mit Marzipankugeln fing alles an