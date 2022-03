Dietramszell, Rieder Straße 12a: Baubesichtigung im ‚Tölzer Holzhaus‘

Der Neubau an der Rieder Straße 12a in Dietramszell kann am Sonntag besichtigt werden. © Zimmerei Bscheider

Am Sonntag, 3. April, haben Sie die Gelegenheit ein Wohnhaus aus Holz zu besichtigen. Interessenten am nachhaltigen Bauen sind herzlich eingeladen.

Das Bauen mit dem natürlichen, nachwachsenden Rohstoff Holz erlebt seit etlichen Jahren eine wahre Renaissance. Immer mehr Wohnhäuser, aber auch Gewerbebauten entstehen in mit dem Baustoff aus den heimischen Wäldern. Ein solches Wohnhaus aus Holz können Interessenten nun am Sonntag, 3. April, einmal selbst in Augenschein nehmen. ‚Bauherren‘ sind diesmal Jakob und Veronika Bscheider, denen ihr Familienbetrieb das Haus erstellt hat. Alle Interessenten für nachhaltiges Bauen mit dem wohngesunden Baustoff Holz lädt die Zimmerei Bscheider in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zur Hausbesichtigung in Dietramszell an der Rieder Straße 12a ein.

Besichtigungstermin ‚Tölzer Holzhaus‘ Sonntag, 3. April 2022 von 10 bis 17 Uhr an der Rieder Straße 12a in Dietramszell

Einige Details zum Bauprojekt

Bei dem zu besichtigenden Gebäude, einem ‚Tölzer Holzhaus‘, handelt es sich um ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gemäß Energiestandard KfW40+. Der Grundriss beträgt in der Länge 12,65 Meter, die Breite 10,36 Meter.

Optisch bietet das Haus einen besonderen Reiz durch drei verschiedene Holzfassaden: eine Blockfassade, eine stehende Holzfassade und eine geschindelte Fassade. In Erdgeschoss und Obergeschoss wurden dreifach verglaste Lärchenfenster verbaut. Erdgeschoss und Obergeschoss verfügen über eine sichtbare Holzbalkendecke. Beheizt wird das Haus klima- und ressourcenfreundlich mit einer Erdwärmepumpe. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert Strom. Klimatisiert wird das Gebäude durch eine zentrale Lüftungsanlage.

Baubeginn war im Juli 2021. Der Einzug ist für die Wochen nach der Hausbesichtigung vorgesehen. Eigenleistungen waren die Planung, die Ausführung des Holzbaus, der Innenausbau sowie die Bodenbeläge.

Die Familie Bscheider weiß aus langjähriger Erfahrung: „Bauinteressenten müssen die Chance haben, ein Holzhaus selbst besuchen zu können und die angenehme Atmosphäre darin zu spüren. Bei unserer Neubaubesichtigung am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr können sich interessierte Besucher am besten ein Bild von den Vorteilen des Bauens mit Holz machen und dabei auch gern jederzeit Fragen an uns richten!“ (wt)

Impressionen: Zimmerei Bscheider Fotostrecke ansehen

Warum ein Holzhaus?

Zimmerermeister Jakob Bscheider jun. über die Beweggründe, für sich selbst ein Tölzer Holzhaus zu bauen:

„Für jeden Zimmermann ist wohl das schönste, seinen eigenen Traum vom Eigenheim in Holz verwirklichen zu können. Da ich selbst im Blockhaus meiner Eltern aufgewachsen bin, und immer in Holzhäusern gelebt und gearbeitet habe, gab es von Anfang an keine Alternative zum Baustoff Holz, aus dem bis auf den Keller alles in unserem Haus besteht. Da Holz auch für uns optisch sehr ansprechend ist, stand bei der Ausführung auch fest, dass wir das firmeneigen entwickelte ‚Tölzer Holzhaus‘ bauen. Bei dieser Bauweise kann man sehr viele sichtbare Holzflächen im Innen- und Außenbereich des Hauses realisieren.

Das ‚Tölzer Holzhaus‘ wird aus einem Baustoff errichtet, der nicht nur trägt und stabil ist, sondern auch für unser Wohlbefinden sorgt. Holz nimmt Feuchtigkeit auf und sorgt dadurch für ein angenehmes Klima im Sommer. Es gibt im Winter die Feuchtigkeit wieder ab, damit in Wohn- und Arbeitsräumen die Luft nicht zu trocken bleibt. Dadurch ist man wesentlich weniger anfällig gegen Erkältungskrankheiten.

Holz besitzt auch hervorragende akustische Eigenschaften durch die offenporige, weiche Oberfläche. Die stehenden Bohlen der Wände können sichtbar bleiben und man hat sofort eine fertige, optisch sehr ansprechende Oberfläche. Wände und Decken können aber auch weiß oder farbig gestaltet werden. So lassen sich unsere Holzhäuser jedem Baustil anpassen. Ebenso ist die Fassadengestaltung ganz frei, von sehr traditionell - wie an unserem eigenen Bauvorhaben - bis hin zu ganz modernen Fassadengestaltungen.

Ein Tölzer Holzhaus zu bauen bedeutet auch, ein Gebäude zu errichten, das mehr CO 2 auf die ganze Lebensdauer speichert, als zu dessen Bau verbraucht wird. Die hierfür verwendeten Bäume wachsen wieder nach und nehmen aus der Luft wieder CO 2 auf. Die Dämmung der Häuser erfolgt ebenfalls mit Restholzprodukten wie Holzweichfaser oder mit Cellulose aus Altpapier. Beides ist Ressourcen schonend und trägt zur langjährigen Speicherung von CO 2 bei. Der Holzbau ist eine der großen Säulen für den Klimaschutz. Besonders hierzu trägt die regionale Wertschöpfungskette des Hauses vom Baum über das Sägewerk hin zum fertigen Haus bei. Das Tölzer Holzhaus ist aktiver Klimaschutz. Treibhausgase werden reduziert und Energie eingespart.

Holz ist ein Baustoff, der Menschen emotional anspricht. Holz ist seit jeher dem Menschen vertraut und bietet ihm ein ästhetisches und natürliches Umfeld, indem wir uns wohlfühlen. Die sehr kurze und regionale Wertschöpfungskette unseres Hauses ist es, die mich auch hier sehr stolz macht. Im Grund können wir sogar den Standort der verbauten Bäume nachvollziehen.

Als junger Familienvater war es und ist es für mich auch wichtig, ein qualitativ hochwertiges aber auch nachhaltiges Eigenheim für meine Familie zu schaffen. Für die Ausführung stand mir auch bei unserem eigenen Haus, in den Bereichen, die die Eigenleistung überschritten haben, unsere kompetenten und sehr zuverlässigen Partnerfirmen zur Seite, bei denen ich mich an dieser Stelle nochmals besonders bedanken möchte für das Engagement und die

zuverlässige und solide Ausführung ihrer Gewerke.“

Die Familie Bscheider freut sich schon auf das neue Zuhause im ‚Tölzer Holzhaus‘ (v.l.): Jakob Bscheider jun. mit Julia (1 ½) und Veronika Bscheider mit Christoph (4). © Zimmerei Bscheider

Kontakt

Zimmerei Bscheider GmbH

Gastwies 10

D-83623 Dietramszell

Telefon: 08027 1072

E-Mail info@zimmerei-bscheider.de

Webseite: http://www.zimmerei-bscheider.de/drupal/