Erfolgreiche Mitarbeiterakquise trotz Krisenzeiten

Die Kernkompetenz von PROFIMEO liegt in erster Linie in der Vermittlung von Immobilienkrediten.

Bei PROFIMEO in Geretsried werden Kunden individuell und unabhängig von Experten in der Bankenauswahl zu Finanzierungen beraten.

Peter Wenus war 20 Jahre lang erfolgreich als selbständiger Immobiliardarlehensvermittler tätig. Viele Finanzierungsanfragen seiner Kunden reichte er dabei u.a. bei der SPK Bad Tölz Wolfratshausen ein, wo Hubert Schußmann als stellvertretender Filialleiter die Anträge prüfte. Aufgrund der langjährigen und guten Zusammenarbeit beschlossen die beiden Finanzierungsspezialisten Ihre Erfahrungen zu bündeln und gründeten gemeinsam die Firma PROFIMEO in Geretsried.

Dabei verfolgen sie ein einzigartiges Konzept, nämlich, dass ehemalige Banker ihre Finanzierungs-Kunden professionell bei der Konzeption, Auswahl und Antragstellung beraten. Mit über 26 Jahren Sparkassen-Berufserfahrung weiß Hubert Schußmann genau, worauf Kreditinstitute Wert legen. Entsprechend werden die Kunden individuell und unabhängig in der Bankenauswahl beraten. Dabei profitieren nicht nur die Kunden von einer hohen Bewilligungsquote, sondern auch die Banken haben einen Mehrwert. Durch die bestens vorbereiteten Finanzierungskonzepte sowie optimal aufbereiteten Unterlagen wird der Prozess von der Prüfung bis zur Freigabe enorm erleichtert und dadurch verkürzt.

Das interdisziplinäre Team von PROFIMEO besteht aktuell aus 12 Fachkräften und einer Dualen Studentin.

Vermittlung von Immobilienkrediten als Kernkompetenz

Die Kernkompetenz von PROFIMEO liegt in erster Linie in der Vermittlung von Immobilienkrediten. Dabei spielt es keine Rolle, ob für das Eigenheim, eine Kapitalanlage oder gar für anspruchsvolle Bauprojekte oder Projektentwicklungen. Als versierte Vermittler können die Berater von PROFIMEO ihren Kunden eine Vielzahl an verschiedenen Angeboten unterbreiten. Jede Finanzierung ist einzigartig und im Rahmen der Beratung werden immer erst die individuellen Ansprüche, Wünsche und Möglichkeiten eruiert, um dann die jeweils optimale Lösung ausarbeiten zu können.

Dabei bewegen die Kunden immer dieselben Fragen: Macht es Sinn, aktuell eine Immobilie zu kaufen? Wenn ja, welche? Welche Immobilienfinanzierung passt zu mir? Welche Bank ist die richtige dafür? Und was muss ich tun, damit die Immobilienfinanzierung genehmigt wird?“ Sogar in Zeiten steigender Zinsen finden wir immer die richtige Lösung für unsere Kunden“, so das Gründer-Duo.

PROFIMEO © PROFIMEO

Weitere Geschäftsfelder rund um die Immobilie

Über das Vermittlergeschäft hinaus möchte sich PROFIMEO als umfassender Immobilienspezialist positionieren und der Kundschaft in jeglicher Sicht langfristig einen Mehrwert bieten. Hierzu zählt u.a. die eigene Immobilienabteilung, die Objekte bewertet und verkauft. Auch soll das Netzwerk hinsichtlich Investoren weiter ausgebaut werden, die sich an diversen Projekten beteiligen können. Alternative Investitionsmöglichkeiten sieht PROFIMEO insbesondere im Bereich der energetischen Sanierung und erneuerbarer Energien, wozu eigens eine Arbeitsgruppe zum Thema Photovoltaik gebildet wurde. In Zukunft wollen die Geretsrieder Finanz- und Immobilienexperten immer mehr Kombiprodukte auf den Markt bringen, die das Risiko für die Anleger minimieren und gleichzeitig den Ertrag steigern sollen.

Bekannte Gesichter bei PROFIMEO

Die Mitarbeiterakquise bei PROFIMEO entwickelte sich trotz Krise durchweg positiv. Das interdisziplinäre Team besteht aktuell aus 12 Fachkräften und einer Dualen Studentin. Bereits im April wird der nächste Neuzugang begrüßt.

Die beiden Gründer sind besonders stolz darauf, dass sie bekannte Koryphäen aus der regionalen Banken- und Immobilienbranche von ihrer Vision überzeugen und um sich versammeln konnten.

Somit dürfte für viele Eigenheimbesitzer, Kapitalanleger, Projektierer sowie Bauträger aus dem Landkreis ein Besuch bei PROFIMEO am Drosselweg 4 in Geretsried oder auf der Website demnach ein überraschendes und freudiges Wiedersehen bereithalten.

