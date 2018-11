“Erinnern statt vergessen, gedenken statt verdrängen“: Volkstrauertag in Wolfratshausen und Geretsried

Anlässlich des Volkstrauertags fand am Sonntag in Wolfratshausen und Geretsried eine große Gedenkfeier statt. Dort mahnten die Bürgermeister beider Städte zum Frieden.

Wolfratshausen/Geretsried - Seit 1952 wird in Deutschland der Volkstrauertag begangen. Der staatliche Gedenktag findet zwei Wochen vor dem ersten Adventssonntag statt und erinnert an die Opfer von Krieg und Gewalt. Überall im Landkreis kamen am Sonntag Menschen zusammen, um für Frieden und Freiheit einzutreten. Unsere Zeitung war bei den großen Gedenkfeiern in Wolfratshausen und Geretsried dabei.

Wolfratshausen

„Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt, wann wird man je verstehen?“: Der Chor „SommerSound“ um Sängerin Claudia Sommer brachte mit dem Pete-Seeger-Lied, das Marlene Dietrich 1962 international populär machte, die Sinnlosigkeit des Krieges auf den Punkt. Die Wolfratshauser gedachten in einer von „SommerSound“ und der Stadtkapelle musikalisch begleiteten zentralen Veranstaltung in der Altstadt der Opfer von Krieg und Gewalt. „Unser fortwährender Auftrag ist es, auch aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen täglich für Frieden und freiheitlich-demokratische Werte einzutreten“, sagte Vize-Bürgermeister Fritz Schnaller.

Wenn Politiker mit ihren Reden und durch ihr Verhalten Ängste schüren, „steigt die Verunsicherung der Menschen“, so Schnaller. Das sei der Nährboden für rechten und totalitären Populismus. Der, gepaart mit nationalem Egoismus, „greift leider wieder erfolgreich um sich – mit all den Gefahren, die sich daraus für eine demokratisch ausgerichtete Gesellschaftsform entwickeln können“. Schnaller: „Nur mit der Solidarität aller Demokraten kann die Ausbreitung dieser politischen Strömungen zurückgedrängt werden.“ Der Leitgedanke müsse heißen: „erinnern statt vergessen, gedenken statt verdrängen“.

Der Vize-Bürgermeister appellierte an die Bürger, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass gemachte Fehler nicht wiederholt werden: „Packen wir die Herausforderungen der Gegenwart nachhaltig an.“ Die Werteausrichtung „dürfen nicht Leid und Tod zur Heldenverehrung fürs Vaterland sein, sondern ein gemeinsames demokratisches Europa in Frieden, Freiheit und in gegenseitigem Respekt der Völker, Kulturen und Religionen“.

Schnaller legte am Sonntag gemeinsam mit Vertretern der CSU, der Bürgervereinigung, der SPD, der Grünen, des BRK, des Historischen Vereins, der Königlich-priviligierten Feuerschützengesellschaft, der Schützengesellschaft Edelweiß Farchet, der Schützengesellschaft Isarlust Nantwein, der Soldatenkameradschaft und der Sudetendeutschen Landsmannschaft Wolfratshausen sowie des Sozialverbands VdK Kränze nieder. Jeweils einen eigenen Kranz legten der Gebirgstrachten-Erhaltungsverein D’Loisachtaler und die Gebirgsschützenkompanie nieder. Das „Vater-unser“-Gebet sprachen Dekan Gerhard Beham und der evangelische Pfarrer Florian Gruber.

Geretsried

Der Gedenktag für Kriegstote gerät vielerorts allmählich in Vergessenheit. Nicht so in Geretsried. Auf dem Waldfriedhof versammelten sich am Sonntagnachmittag rund 100 Vertreter von Kirchen und Vereinen, um optische und verbale Zeichen gegen das Vergessen zu setzen. Bereits am Morgen hatte sich in Gelting ein Schweigemarsch zur Kirche St. Benedikt in Bewegung gesetzt, um dort zunächst einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern und im Anschluss vor dem Kriegerdenkmal der Toten zu gedenken. Am frühen Nachmittag legte eine weitere Menschengruppe die kurze Strecke vom Ahornweg bis zum Waldfriedhof zurück.

Nachdem die Gartenberger Bunkerblasmusik dort die Feierstunde eröffnet hatte, erinnerte Pastor Christoph Schirrmacher von der Christuskirche an die leidvollen Kriegserfahrungen der Geretsrieder Gründergeneration. „Diese Geschichte muss an die Enkel weitergegeben werden“, forderte Schirrmacher. Der katholische Pastoralreferent Dr. Manfred Waltl drückte sich metaphorischer aus und appellierte, die Blume des Friedens wachsen zu lassen.

+ An den Krieg dürfen sich die Menschen nie gewöhnen: Die Geretsrieder gedachten auf dem Waldfriedhof der Opfer von Krieg und Gewalt. © Hans Lippert

Dass dieses Unterfangen angesichts zahlreicher Kriegsgebiete in der Welt eine große Herausforderung darstellt, betonte Bürgermeister Michael Müller. „Der Weg zum Frieden ist steinig und mühsam“, räumte der Rathauschef ein. Trotzdem dürfe sich die Menschheit nie an Krieg und Gewalt gewöhnen. Florian Völler, Kreisbeauftragter des Volksbunds der Deutschen Kriegsgräberfürsorge, sieht das genauso und positionierte sich klar gegen die aufkommende Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. „Ab und zu muss in einem guten Garten auch rechtes Unkraut gerupft werden“, forderte Völler. Mit Erschrecken stellte der 34-Jährige jedoch fest, dass auf dem Waldfriedhof kaum Jugendliche an der Feierstunde teilnahmen.

Eine erfreuliche Ausnahme war Leonie Hahn. Die 16-jährige Montessori-Schülerin hielt sogar eine kurze Rede vor der Runde. „Ich finde es gut, wenn junge Menschen aus den Fehlern früherer Generationen lernen können“, sagte die junge Geretsriederin. Mit dem von der VdK-Ortsvorsitzenden Cornelia Irmer und Arno Bock zitierten Erich-Kästner-Gedicht „Verdun, viele Jahre später“ endete der mündliche Teil der Feierstunde. Nach den obligatorischen Kranzniederlegungen vor dem Kriegerdenkmal wurde die andächtige Stille schließlich nur noch einmal durch die Böllerschüsse der Reservistenkameradschaft unterbrochen.

