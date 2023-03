Erneuerungsarbeiten auf der A95

Neue Entwässerungsbecken entstehen derzeit an der A95. Das Bild zeigt die Vorarbeiten am Autobahnzubringer vor ein paar Monaten. © sh/Archiv

Warnbaken weisen derzeit darauf hin: An der A95 wird gebaut, dort entstehen neue Entwässerungsbauten.

Wolfratshausen – Die Autobahn München-Garmisch gibt es seit den frühen 1970er-Jahren. „Seither haben sich die technischen und umweltfachlichen Vorschriften geändert“, sagt die Sprecherin der Autobahn GmbH, Katharina Holzapfel. Teilweise würden Um- und Neubau der Zulaufleitungen in die Fahrbahn eingreifen. Das ist für die Autofahrer zu sehen.

In vielen Bereichen habe es bisher keine Entwässerungsbecken gegeben. Das sei nun an allen Standorten nötig, an denen das Wasser nicht flächendeckend über die Straßenböschungen und Entwässerungsmulden versickern könne – unter anderem an zwei Stellen bei der Ein- respektive Ausfahrt Wolfratshausen. Entwässerungsbecken dienen der Reinigung des Straßenabwassers. Sie halten wassergefährdende Stoffe zurück und schützen die Gewässer, in die das Wasser eingeleitet wird.

Kosten belaufen sich auf etwa 700.000 Euro

Die beiden derzeit entstehenden Becken befinden sich im Ostkringel der Anschlussstelle Wolfratshausen und auf der Westseite der A95 auf Höhe der Trocknungsanlage. Beide Becken sind etwa 38 Meter lang und 27 beziehungsweise 9 Meter breit. Die Kosten sind laut Holzapfel je nach Anforderungen und Ausführungsart unterschiedlich: „Das Entwässerungsbecken am Ostkringel wird als einfaches Absetzbecken gebaut.“ Das Wasser könne von dort in die Loisach geleitet werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf ungefähr 700.000 Euro.

Teurer ist das zweite Becken: „Aufgrund des begrenzten Platzangebots“ müsse es als Betonbecken ausgeführt werden, so Holzapfel. Zusätzlich benötige es eine Rententions-Bodenfilteranlage – ein Trennsystem von Regen- und überlaufendem Mischwasser mit größerer Reinigungswirkung. Kosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro sind veranschlagt. Beide Becken hätten eine Haltbarkeit von gut 100 Jahren.

Baubeginn hat sich verschoben

Aktuell beständen keine Lieferprobleme wegen der Pandemie-Folgen und des Ukrainekriegs, so die Unternehmenssprecherin. Allerdings habe sich der Baubeginn der Maßnahme soweit verschoben, „dass die Becken erst in diesem Jahr fertiggestellt werden können“. Denn aufgrund der damit verbundenen Personal- und Materialengpässe seien die Baufirmen teilweise noch mit der Abarbeitung alter Aufträge im Rückstand.

eki

