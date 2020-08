Acht auf einen Streich: Ein „geniales“ Freiwilliges Soziales Jahr geht zu Ende

Acht junge Leute absolvierten beim Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen ein Freiwilliges Soziales Jahr. Jetzt hieß es Abschied nehmen. Nachfolger werden gesucht.

Das Freiwillige Soziale Jahr ist eine wichtige Stütze in der sozialen Arbeit.

Der Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen verabschiedete jetzt acht FSJler.

Nachfolger werden gesucht.

Wolfratshausen – Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und nicht älter als 26 Jahre sind. Wie notwendig dieses Engagement ist, erfuhr einmal mehr der Kinder- und Jugendförderverein (KJFV) Wolfratshausen. Bei der feierlichen Verabschiedung im Garten der Heilerziehungspflegeschule (HEP) an der Bahnhofstraße berichteten die Freiwilligen und ihre Vorgesetzen über ihre Erfahrungen.

„Das war ein geniales Jahr mit Euch“

„Das war ein geniales Jahr mit Euch“, sagte Fritz Meixner. Der KJFV-Geschäftsführer sieht das Freiwillige Soziale Jahr als wichtigen Baustein, um dem Fachkräftemangel in der sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken. Das Schuljahr 2019/20 war unter diesem Gesichtspunkt ein besonderes. „Mit insgesamt acht Freiwilligen waren noch nie so viele junge Menschen für unseren Verein tätig“, freute sich Meixner.

Kooperation mit Sportvereinen zahlt sich aus

Ermöglicht wurde dies auch dank der Kooperation mit dem SV Münsing-Ammerland und dem TSV Wolfratshausen. „Das war bereichernd und genau das, was ich mir erhofft habe“, berichtete FSJler Niklas Gebauer. Er unterstützte die von Dr. Carmen Rieth geleitete Mittagsbetreuung in Münsing. Dr. Michael Sandherr, Vorsitzender des SV Münsing-Ammerland, hatte sich für eine FSJ-Stelle eingesetzt, weil er dieses Jahr für „eine extrem wichtige Etappe im Leben eines jungen Menschen hält“.

Über ihren Einsatz an der Offenen Ganztagschule der Wolfratshauser Isar-Loisach-Realschule schwärmte Lisa Napierala. „Kein Tag war gleich, es war immer was los“, erzählte sie. Einige hunderte Meter weiter sorgte FSJlerin Laura Winklmeier dafür, dass in der Mittagsbetreuung im Jugendhaus La Vida kein Personalnotstand aufkam. „Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit den Schülern und Schülerinnen zusammen zu sein“, sagte sie.

Suche nach Nachfolgern gestaltet sich schwierig

Dass das Freiwillige Soziale Jahr nun für die acht jungen Frauen und Männer vorbei ist, bedauerte Alfred Barth. „Wir haben immer noch zu wenig Trainer und Trainerinnen für Mittags- und Nachmittagsstunden“, sagte der Vorsitzende des TSV Wolfratshausen. Die Suche nach Nachfolgern für die ausgeschiedenen FSJler gestalte sich schwierig, da manche ein Zimmer brauchen und nicht jeder Bewerber einen Führerschein hat. Ebenso wie Fritz Meixner kann Barth das freiwillige Engagement nur empfehlen: „Alle haben im Umgang mit Menschen etwas dazugelernt.“ Als kleines Dankeschön überreichte Meixner den Freiwilligen jeweils eine Sonnenblume sowie eine KJFV-Tasse mit einem Kino-Gutschein.

