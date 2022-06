900 Jahre Klostergeschichte in Beuerberg: Großes Festprogramm am Wochenende

Seit 900 Jahren existiert das Kloster Beuerberg: Aus diesem Anlass sind dort am kommenden Wochenende Führungen, Workshops, Konzerte und Flohmärkte fürs Publikum geboten. © hans Lippert

900 Jahre Kloster Beuerberg: Das Diözesanmuseum feiert mit einem großem Programm. Dazu gehören Führungen, Workshops, Konzerte und ein Flohmarkt.

Beuerberg – Seit 900 Jahren thront das Kloster Beuerberg über der Loisach, hat über Jahrhunderte Land und Leute geprägt. Das Diözesanmuseum Freising hat dieses Jubiläum zum Anlass genommen und den Augustiner-Chorherren, die 1121 nach „Puriberg“ kamen und dort bis zur Säkularisation 1803 wirkten, bereits eine Sonderausstellung gewidmet. Nun soll das Jubiläum am Wochenende mit einem Fest der beiden Klosterpatrone Peter und Paul groß gefeiert und die Begleitpublikation zur Ausstellung vorgestellt werden.

900 Jahre Klostergeschichte in Beuerberg: Großes Festprogramm am Wochenende

An diesem Samstag, 25. Juni, und am Sonntag, 26. Juni, bietet das Diözesanmuseum Freising den Besuchern jeweils von 10 bis 18 Uhr ein buntes Programm. Geplant sind ein Picknick im Klostergarten, Führungen durch Garten, Feld und Flur und spannende Workshops. Auch der Klosterladen ist geöffnet. Im Refektorium und im Klostergarten gibt es Speisen und Getränke. Des Weiteren findet ein Flohmarkt mit Raritäten aus dem Kloster statt.

Am Samstag von 14.30 bis 16 Uhr führt Sibylle Reinicke durch den Kräutergarten. Ein Workshop Malen und Zeichnen rund ums Kloster bietet von 13 bis 17 Uhr Martina Mair an. In ihr Marionetten-Atelier lädt Elke Härtel von 13 bis 17 Uhr ein. Um 18 Uhr geben two Well und Zdravko Zivkovic in der Stiftskirche ein Konzert.

Kloster Beuerberg feiert sein Jubiläum - es hat eine Bedeutung für Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft

Am Sonntag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr stellt Christoph Kürzeder seine Chronik „1121 – 900 Jahre Kloster Beuerberg“ in der Kapelle vor. Kürzeder erschließt in 28 Beiträgen renommierter Autorinnen und Autoren Aspekte monastischen Lebens in Beuerberg, die weltlichen Probleme einer bayerischen Klosterhofmark und das kulturelle Wirken der Chorherren. Reich illustriert veranschaulicht der Band die Bedeutung einer Klostergemeinschaft für Seelsorge und Wirtschaft, Kunst, Erziehung und Wissenschaft einer ganzen Region.

Ab 13 Uhr leitet Elena Buono den Workshop „Zauberhafte Rosen-Aquarelle“, ab 10.30 Uhr lädt Barbara von Stieglitz zu einem Stick-Kurs ein. An einem geführten Spaziergang durch die Rosenpfade rund um das Kloster kann man von 14 bis 15.30 Uhr teilnehmen, an einer Kirchenführung durch die ehemalige Stiftskirche mit Anja Brandstäter von 15 bis 16 Uhr. Den Abschluss der Festtage bildet ein feines Barockkonzert des Ensembles Lux et Umbrae mit einigen Werken von Händel, Clarke, Gamberini, Babell, Crof, Carey und anderen Künstlern ab 18 Uhr in der Stiftskirche. tal