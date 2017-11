Abschied vom Häuschen im Grünen

Idyllisch liegt der Eurasburger Ortsteil Bruggen am Loisach-Isar-Kanal. Nun will die Gemeinde dort bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dazu sollen das alte Schleusenwärterhaus (Mi.) und das rechts oberhalb stehende Haus abgerissen werden.

Neubaupläne in Bruggen

von Rudi Stallein schließen

Die Gemeinde Eurasburg will mit einer Wohnanlage in Bruggen ihrer Verantwortung nachkommen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Der erste Vorentwurf, der in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend vorgestellt wurde, erhitzte die Gemüter.