Am Golfclub Beuerberg: Motorradfahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Blitz schlägt in Heulager ein: Großbrand auf Anwesen in Beuerberg - Anwohner und Helfer in Klinik - Einsturzgefahr

Die schweren Unwetter in Bayern hatten am Samstagabend verheerende Auswirkungen: Nach einem Blitzeinschlag stand ein landwirtschaftliches Anwesen in Beuerberg in Brand.