Am Schlossberg: Kleintransporter überschlägt sich

Auf der Strecke zwischen Haidach und Eurasburg kam am Montagabend ein 22-Jähriger mit seinem Kleintransporter von der Straße ab und überschlug sich.

Eurasburg – Am Montagabend gegen 22.30 Uhr war ein 22-Jähriger aus Egling mit seinem Kleintransporter unterwegs vom Ortsteil Haidach kommend in Richtung Eurasburg. Im Bereich des Schlossbergs kam der Mann laut Polizei in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug von der regennassen Fahrbahn ab. Der Kleintransporter überschlug sich. Der Unfallfahrer kam mit dem Schrecken davon, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. cce

