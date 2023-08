„Auch wertlose Literatur kann teuer sein“: Eurasburger Antiquarin Andrea Bierl erzählt

Von: Jannis Gogolin

Auf den Sprossen der Leiter – eine Spezialanfertigung für die deckenhohen Regale ihres Antiquariats – sucht Andrea Bierl nach passender Literatur für ihre Kunden. © Hans Lippert

Alte Bücher und historische Grafiken sind die Spezialität von Antiquarin Andrea Bierl. In ihrem Eurasburger Geschäft sammelt und verkauft sie Geschichte.

Eurasburg – Von toten Stimmen und längst vergangenen Orten und Menschen umgeben steht Andrea Bierl zwischen den deckenhohen Regalen ihres Eurasburger Antiquariats und sucht, durchstöbert Ablagen, Regale, Schubladen. Das dauert gelegentlich etwas länger. Manchmal fragt sie deshalb gedankenverloren ihren kleinen schwarzen Hund um Rat. Oft hilft er ihr zwar nicht. Doch Bierl findet immer das, was sie sucht.

Hier, zwischen den 6000 antiquarischen Büchern und über 60 000 historischen Porträts, Landkarten und Ortsansichten gehe nichts verloren, versichert Bierl. „Das Suchen ist meine tägliche Arbeit, fast wie ein sechster Sinn“, sagt sie. Bücher über Bücher – dieser Satz ist in ihrem Geschäft wörtlich zu nehmen. Denn nicht nur Exemplare für den Verkauf stehen in den Regalen, die bis unter die vier Meter hohe Decke reichen. Eine Wand ist ausschließlich reserviert für Bibliografien und Nachschlagewerke. Das restliche Repertoire spannt sich über Ortsansichten und Kartografien aus dem 17. Jahrhundert und per Kupferstich gedruckt, in rotem Leder gebundene Erstausgaben klassischer Literaten sowie antiquarische Kinderbücher – das Spezialgebiet ihrer Schwester Franziska, mit der sie das Geschäft leitet.

Bis ein neues Buch in den umfangreichen Katalog von Andrea und Franziska Bierl Eingang findet, ist erst einmal Blättern angesagt. Genauer: jede Seite zählen, um die Vollständigkeit und den Zustand des Werks zu überprüfen. „Kollationieren“ nennen das die zwei Fachfrauen. Das sei zwar mühselig, aber notwendig, um ihren Kunden gute Ware anzubieten – und ein Vorteil gegenüber dem Online-Shopping. „Als der Internetmarkt immer größer wurde, wanderten manche unserer Kunden ab – aber nicht für lange.“ Spätestens, als sie einen Neudruck oder ein beschädigtes Exemplar in den Händen hielten, „riefen sie wieder bei uns an“ und zeigten sich reumütig.

Leute, die uns besuchen, brauchen meistens nichts – finden aber immer etwas.

Schwestern treten in väterliche Fußstapfen – Nachfolge sei ein Glücksfall für die Branche

Letztes Jahr übernahmen die zwei Schwestern das Antiquariat ihres verstorbenen Vaters Peter Bierl. Anstelle von Blumen ließen die Trauernden Buch- und Zeitungsschnipsel ins Grab regnen. Der ein oder andere Holzstich musste dabei auch daran glauben. Dass die Schwestern in die Fußstapfen ihres Vaters traten, ist ein Glücksfall für die Branche. Denn mehr als Inflation, Corona und Co. setzt Antiquariaten deutschlandweit der Nachwuchsmangel zu. „Den Kindern wird gesagt: Lernt was Anständiges. Das kam von unserem Vater aber nie“, sagt Franziska und lacht. Ihre Schwester stimmt ein: „Er war immer positiv, hat uns nie dazu gedrängt.“

Ein linearer Weg zum Beruf des Antiquariaten existiere nicht. So volontierte Andrea beispielsweise in renommierten Auktionshäusern wie Zisska & Lacher in München. Dort lernte sie insbesondere, „niemals ein Buch nach dessen Einschlag zu verurteilen. Denn auch wertlose Literatur kann teuer sein.“ Mit dieser und vielen weiteren Erfahrungen übernahm sie das väterliche Geschäft mit ihrer Schwester Franziska. Als diese Nachricht ihre Stammkunden erreichte, jauchzten manche vor Glück. „Für manche Sammler gehören wir zu den Wichtigsten in ganz Deutschland“, erklärt Andrea Bierl.

Die Nachfolge gesichert, ging der Kelch der Pandemie und Energiekrise am Antiquariat größtenteils vorbei. „Im niederpreisigen Segment haben wir das schon gespürt“, sagt Andrea Bierl. Der restliche Kundenstamm blieb aber treu. „Wer sich für 4000 Euro eine historische Landkarte oder eine Erstausgabe aus dem 18. Jahrhundert leistet, kämpft nicht mit steigenden Heizungskosten.“

