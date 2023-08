Bürgermeister der Gemeinde Eurasburg: Moritz Sappl ist seit 2014 Rathauschef. Auf dem Foto steht er am Weiher bei Frettenried.

Toni-Huber-Weg, Wolfsgrube oder doch was anderes?

Die Debatte über neue Straßennamen im Eurasburger Ortsteil Haidach gestaltet sich komplex. Nun wurde die Angelegenheit zurückgestellt.

Eurasburg/Haidach – Eigentlich kein großer Akt: Ein Weg am Rande des Eurasburger Ortsteils Haidach sollte nach dem Wunsch der Gemeindeverwaltung einen ordentlichen Straßennamen bekommen. Ein paar Vorschläge dazu lieferte ein kurzer Gedankenaustausch im Gemeinderat schon Ende April dieses Jahres (wir berichteten).

Bürokratie und Ablehnung: Benennung eines Wegs bereitet Eurasburger Gemeinderat Kopfzerbrechen

Doch als drei Monate später darüber abgestimmt werden sollte, stellte sich heraus: So einfach ist die Sache nicht. Und das liegt nicht nur daran, dass „nach Anhörung der betroffenen Bürger festzustellen ist, dass alle die Straßenbenennung ablehnen“, wie es in der entsprechenden Beschlussvorlage festgehalten ist.

„Ein ordentlicher Straßenname ist auf jeden Fall sinnvoll“, erklärt Bürgermeister Moritz Sappl im Gespräch mit unserer Zeitung. Als Gründe führt er etwa „die Auffindbarkeit für Rettungsdienst und Paketzusteller“ an. Derzeit gibt es in Haidach nur Hausnummern, keine Straßenbezeichnungen. Vorschläge, wie der namenlose Weg am Waldrand künftig heißen könnte, reichen von Toni-Huber-Weg über Wolfsgrube und Eremitenstraße bis zu Wald- oder Westendstraße oder Druckerweiher. Ebenso wurde angeregt, einen der Eurasburger Altbürgermeister mit einer Straße zu würdigen. Der Waldweg erschien aber doch zu unscheinbar, um diesen Vorschlag weiterzuverfolgen.

Reichlich Ideen und Vorschläge vorhanden – und doch wurde das Vorhaben zurückgestellt

Bei genauerer Betrachtung der Sachlage stellte sich die nächste Frage, ob nicht bei der Gelegenheit „auch die Durchfahrtsstraße einen Straßennamen erhalten sollte, damit beide Straßen im Ortsteil Haidach über einen vom Ortsteil unabhängigen Straßennamen verfügen“, zitiert Sappl aus der Beschlussvorlage. Als sinnvoll erachtet werden Bezeichnungen wie „Berger Straße“ oder „Eurasburger Straße“, da es sich bei der Hauptstraße um eine Gemeindeverbindungsstraße handelt.

Darüber wird sich das Gremium zu gegebener Zeit wohl noch einmal die Köpfe zerbrechen. Denn vorerst wurde die Sache zurückgestellt. Der Grund: Es gibt in der Gemeinde Eurasburg noch weitere Ortsteile und Weiler, die ähnlich strukturiert sind und wo es ebenfalls bislang keine Straßennamen gibt – zum Beispiel in Unterherrnhausen und Oberherrnhausen.

„Es ist jetzt zunächst von der Verwaltung zu prüfen, welche Konsequenzen eine Änderung in Haidach für die anderen Ortsteile hätte“, erklärt Rathauschef Moritz Sappl. Dass die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner vom Ansinnen der Gemeindeverwaltung nicht begeistert sind, liegt auf der Hand: Für sie würde eine Adressänderung einen ziemlichen bürokratischen Aufwand nach sich ziehen.

