Blasmusik aus Brasilien

Von São Bento do Sul nach Beuerberg: Die brasilianische Blaskapelle Banda Treml gibt am Freitagabend ein Konzert im Klosterhof.

Banda Treml aus São Bento do Sul zu Gast

von Rudi Stallein

Brasilien, da denkt man an Samba, Karneval und Bossa Nova. Aber die Südamerikaner können auch Blasmusik und Oktoberfeststimmung. Das demonstriert die Blaskapelle Banda Treml, die am Freitag im Klosterhof in Beuerberg aufspielt und dabei neben böhmischen Polkas in bester Ernst-Mosch-Tradition auch brasilianische Kompositionen präsentiert.