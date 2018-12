Es geht was weiter am Bruckerfeld

Das zähe Ringen der Gemeinde Eurasburg zahlt sich aus: Die Eigentümer des Areals am Bruckerfeld haben sich offenbar bereit erklärt, die Erschließung selbst zu übernehmen.

Eurasburg – Seit 2010 liefert die weitere Bebauung am Bruckerfeld in Beuerberg immer wieder Gesprächsstoff für den Gemeinderat. Nun kommt endlich Bewegung in die Sache: Geschlossen stimmten die Gemeindevertreter in ihrer Dezember-Sitzung für eine Weiterführung des Projekts.

Seit vor acht Jahren der erste Antrag einging, die nördlich an die bisherige Siedlung angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen teilweise in Bauland umzuwandeln, ist viel diskutiert worden. Dabei kristallisierte sich früh heraus, dass die Gemeinde nicht gewillt ist, dafür viel Geld auszugeben. Sprich: Nur, wenn die Eigentümer bereit sind, die für die Erschließung des Areals anfallenden Kosten selber zu zahlen, hat das Projekt eine Chance, realisiert zu werden.

Das scheint nun der Fall zu sein. Nach „vielen Gesprächen im Hintergrund“ habe die „Solidargemeinschaft Bruckerfeld“, wie Bürgermeister Moritz Sappl es bezeichnet, akzeptiert, die Kosten beispielsweise für die Regenwasserbeseitigung, eine zusätzliche Ein- und Ausfahrt sowie neue Erschließungsstraßen zu hundert Prozent zu übernehmen beziehungsweise Flächen zur Verfügung zu stellen.

Lesen Sie auch: Neuer Supermarkt - jetzt gehts schnell

„Wenn die Leute es selber zahlen – okay“, erklärte Gemeinderätin Maria Urban kurz und bündig ihr Einverständnis. „Es wird Zeit, dass das Projekt weiterkommt“, sagte Klaus Koch, dem die Sache zu lange dauert. Man habe die Bauwerber reichlich hingehalten. Es würden viele schon lange darauf warten, dort bauen zu können. „Das ist allen gegenüber nicht fair. Das hätte man schon vor vielen Jahren besser in die Hand nehmen müssen“, monierte Koch.

Diese Aussage brachte Moritz Sappl in Rage. „Dagegen wehre ich mich mit Händen und Füßen“, widersprach der Bürgermeister vehement dem Vorwurf, sein Vorgänger im Amt beziehungsweise der vorherige Gemeinderat habe die Angelegenheit verschleppt. Der ursprüngliche Antrag sei nicht genehmigungsfähig und eine reine Gefälligkeitsplanung gewesen, erläuterte der Rathauschef.

Sappl betonte, heilfroh zu sein, dass der Gemeinderat seinerzeit beschlossen habe, dem Projekt nur bei vollständiger Kostenübernahme und Einigkeit der Eigentümer zuzustimmen. „Es hat länger gedauert, aber was rausgekommen ist, ist gut“, bekräftigte der Bürgermeister. Seine Frage, ob man das Projekt weiterführen wolle, beantworteten alle anwesenden Gemeinderäte mit Ja. Ebenso einstimmig beschlossen sie die Aufstellung des Bebauungsplans, in dem nun die Details herausgearbeitet und zu Papier gebracht werden müssen. Auf dem Areal könnten laut Bürgermeister Sappl bis zu 16 neue Wohnhäuser entstehen – Häuser, in denen auch mehr als nur eine Familie lebt. Rudi Stallein