Blaskapelle Eurasburg sucht Nachfolger für Dirigenten Alfred Menzinger

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Bislang ein gutes Duo: Dirigent Alfred Menzinger und der Vorsitzende der Blaskapelle Eurasburg, Martin Dürr. © sh

13 Jahre lang gab Alfred Menzinger bei der Blaskapelle Eurasburg den Takt vor. Aus Zeitgründen legt er den Dirigentenstab nun aus der Hand.

Eurasburg – Seine musikalische Karriere begann Menzinger als Schüler mit Klavier und Orgel. Mit 16 Jahren nahm er Posaunenunterricht. Seit einem Studium am Richard-Strauss-Konservatorium in München spielt er hauptsächlich das Euphonium, ein tiefes Blechblasinstrument, das zu den Bügelhörnern gezählt wird. Zum Dirigieren kam Menzinger, der am Gymnasium Geretsried als Musiklehrer tätig ist, durch das Musikkorps der Bayerischen Polizei. Dort spielt er seit über 20 Jahren. „Ich wollte von unserem Dirigenten einfach mal wissen, wie das geht“, erinnert sich der 48-Jährige. Schließlich vereint ein Dirigent viele Aufgaben miteinander: Er ist Koordinator und Leiter, er bestimmt das Tempo, Einsätze, Pausen, muss sich in die Stücke und seine Musiker einfühlen können. „Das hat mich fasziniert.“ Menzinger absolvierte Dirigentenkurse und suchte dann Gelegenheiten, das Erlernte umzusetzen. „Es macht sehr viel Spaß, aber durch andere, sehr zeitaufwendige Projekte muss ich jetzt einfach etwas zurücktreten“, erklärt er seinen Ausstieg bei der Eurasburg Blaskapelle.

Begeisterung für Blasmusik ist wichtig

Wie wichtig Menzinger für die 33-köpfige Blaskapelle und die zehnköpfigen Jungmusiker war, verdeutlicht Vorsitzender Martin Dürr. „Er hat die Kapelle musikalisch geprägt, hat das Niveau immer wieder gesteigert“, sagt er. Und auch menschlich hat’s einfach gepasst.“ Jetzt ist der Verein auf der Suche nach einem Nachfolger. „Er oder sie muss neben einer musikalischen Grundbildung hauptsächlich die Begeisterung für Blasmusik mitbringen“, sind sich die Männer einig. „Diplome, wie den Dirigentenschein kann man nachholen.“ Bislang waren die Proben für Donnerstag zwischen 19 Uhr und 22 Uhr angesetzt. „Sollte das ein Zeitproblem werden, kann man über alles reden“, sagt Dürr. Menzinger rät seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger, „offen zu sein, zu schauen, was geboten wird und eigene Ideen mit einzubringen“. Ein Dirigent habe die Möglichkeit, Interessen und eigene Vorstellungen gemeinsam mit den Musikern umzusetzen.

Den Kontakt zu seinen Musikern wird der 48-Jährige auf keinen Fall verlieren und auch so manches Konzert besuchen. „Nur bin ich dann eben auf der anderen Seite der Bühne.“ Hinzugehen sei neben der freundschaftlichen Verbindung fast schon eine familiäre Verpflichtung: „Meine Frau spielt schließlich auch in der Kapelle mit.“

Interessierte, die die Aufgabe als Dirigent bei der Blaskapelle Eurasburg übernehmen wollen, können sich bei Martin Dürr melden, per E-Mail an martin.duerr86@gmx.de oder telefonisch unter 01 60/2 26 31 42.

sh

