Brunnen, Beleuchtung und ein Burschenfest - so wird 2019 in Eurasburg

Ortsentwicklung, Straßenbau, Tempolimit - die Liste der Maßnahmen für Eurasburg im Jahr 2019 ist lang. Top-Thema bleibt die Sicherung der Trinkwasserversorgung.

Eurasburg –Es ist viel in Bewegung in der Gemeinde Eurasburg. Die Liste, mit der Moritz Sappl zum Gespräch über die wichtigsten Arbeiten und Projekte in diesem Jahr erscheint, umfasst rund 60 Punkte. „Es gibt sehr viele Themen, sehr viele Einzelmaßnahmen. Aber die werden oft von einem hohen administrativen Teil im Hintergrund begleitet“, erläutert der Bürgermeister. Deshalb gehe es bei den meisten Vorhaben heuer darum, „die Grundlagen zu schaffen, damit wir sie in 2020/21 realisieren können.“

Trinkwasser

Die Trinkwasserversorgung bleibt auch 2019 das Top-Thema. „Das Problem ist ja bekannt: Uns gehen 50 000 Kubikmeter ab“, verdeutlicht Sappl. Im vorigen Jahr war der gemeindeeigene Brunnen in Happerg, der bisher rund 330 000 Kubikmeter jährlich lieferte, einem „Stresstest“ unterzogen worden, um festzustellen, ob dessen Kapazität womöglich die Differenz ausgleichen kann. Im vorigen Jahr hat es funktioniert. „Die Auswirkungen auf den Brunnen aufgrund der sehr geringen Niederschlagsmenge hat man natürlich gemerkt. Jetzt ist die Frage: Geht das nur einmal? Oder ist dieser Ansatz dauerhaft möglich?“ Antworten darauf soll die Auswertung durch das beteiligte Ingenieurbüro ergeben. „Ergebnisse werden im Laufe des Jahres kommen“, so der Bürgermeister. Zudem stehe, was den Bereich Trinkwasser angeht, der Hochbehälter im Ortsteil Berg auf der Agenda. „Der ist jetzt über 30 Jahre in Betrieb und bedarf einer Sanierung, damit er wieder auf dem neusten Stand der Technik ist.“

Straßenbau

Mehr als 180 Kanalabdeckungen in den Straßen der Gemeinde sind aus der Form geraten, haben sich abgesenkt oder ragen aus dem Asphalt empor. Sie müssen über kurz oder lang in der Höhe reguliert werden. „Dafür haben wir 2019, sofern der Gemeinderat dem zustimmt, eine größere Summe im Plan“, sagt Sappl. Doch die Schachtdeckel sind nicht der einzige Posten, der im Straßenbau zu Buche schlägt. Der im vergangenen Jahr begonnene Austausch verwitterter Verkehrsschilder ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Sanierung der Königsdorfer Straße schiebt man seit Jahren vor sich her. Die Planungen sollen nun soweit vorangebracht werden, dass die Arbeiten 2020 ausgeführt werden können. Zudem solle die Straßenbeleuchtung komplett auf LED umgestellt werden. Dazu werde derzeit ein Angebot erstellt.

Beuerberger Straße

Der Bau des neuen Nahversorgers berührt auch die Straßenführung der Beuerberger Straße zwischen Albert-von-Iring-Straße und Rathaus. Damit einher geht die Weiterführung des Radwegs über das Rathaus hinaus, die Verlegung der Bushaltestelle sowie Querungsmöglichkeiten über die Staatsstraße. „Das sollte parallel zum Bau des Nahversorgers gehen“, betont Sappl. „Aber dazu gibt es bereits gute Lösungsansätze.“

Friedhofserweiterung

Für die Erweiterung des Friedhofs in Berg liegen erste Vorschläge in Skizzen vor. Die Planungen abzuschließen, ist hier das Ziel für 2019. Sappl: „Das wird sicher noch Zeit brauchen, bis der Gemeinderat einig ist und wir alle Fachbehörden mit im Boot haben. Aber das sollten wir hinbekommen, damit wir in 2020 die Baumaßnahmen durchziehen können.“

Wohnraum

Noch in weiter Ferne ist ein Baubeginn beim geplanten Vorhaben im Ortsteil Bruggen. Der Gemeinderat wolle mehrheitlich bezahlbaren Wohnraum. Dass dies an der favorisierten Stelle in der geplanten Form denkbar und möglich sei, habe inzwischen auch die Regierung von Oberbayern bestätigt, teilt der Bürgermeister mit. „Wir bleiben dran, werden das Projekt Schritt für Schritt weitergehen. Welche Hürden dann noch auftauchen, werden wir sehen.“

Kunstrasenplatz

Die Vorstudien zu dem Großprojekt habe die Gemeinde in Auftrag gegeben. Nun sei es am Sportverein, zu schauen, dass er seine BLSV-Förderung bekommt. Dann könnte Ende 2020 Baubeginn sein. Die Fertigstellung wird für das Jahr 2021 anvisiert. Wenn der Kunstrasen fertig ist, würde der Platz in Sterz aufgelöst – und ein neuer Meilenstein in Angriff genommen. Auf der Liste der Millionenprojekte stehen noch die Mehrzweckhalle, die Schulhauszusammenlegung und der Radweg nach Baierlach.

Tempolimit

An der Ortsdurchfahrtsstraße sollen dauerhaft Geschwindigkeitsanzeigen aufgestellt werden (eine entsprechende Genehmigung vorausgesetzt). „Das sind nur Anzeigetafeln, die blitzen nicht“, versichert der Rathauschef. „Wir wollen damit keinen Reibach machen. Es hat einfach den Sinn, die Durchfahrtsgeschwindigkeit zu drosseln.“ Zudem sollen heuer die schon im vorigen Jahr im Haushalt eingeplanten Begrüßungsschilder an den Ortseinfahrten in Achmühle, Eurasburg und Beuerberg aufgestellt werden.

Digitalisierung

Das erste Förderverfahren des Glasfaserausbaus steht dieses Jahr vor dem Abschluss. Über elf der geplanten 13 Kilometer Leitungen seien inzwischen verlegt und die entsprechenden Verteilerkästen gesetzt. Nach der Wintersaison gehe es weiter, „bis die Glasfaser auch in die einzelnen Weiler gebracht worden ist“, so Sappl. Der nächste Schritt sei dann das sogenannte „Höfeprogramm“, bei dem der Glasfaseranschluss „bis zum abgelegenen Hof reicht“. Mindestens zwei Jahre veranschlagt der Bürgermeister für die Umsetzung, was allein schon an der fehlenden Kapazität der agierenden Firmen liege.

Ortsentwicklung

Bereits drei Mal hatten die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, ihre Ideen und Bedenken zur Ortsentwicklung im Rahmen des „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts“ (ISEK) einzubringen. „Das ISEK werden wir in 2019 auf jeden Fall abschließen“, betont Sappl. „Das ist ja die Grundlage, der Sockel einer Städtebauförderung, darzustellen, wo es Mängel gibt, wo Handlungsbedarf besteht.“ Daraus würden sich Einzelmaßnahmen entwickeln, die dann gezielt angepackt werden könnten. Das Sanierungsprogramm ist anschließend auf 8 bis 15 Jahre angelegt.

Festivitäten

Gleich zwei Maibäume werden heuer aufgestellt, in Beuerberg und in Eurasburg, wo ein Blitzeinschlag im vorigen Jahr den Baum zerstörte. Im Kloster Beuerberg findet vom 1. Mai bis zum 3. November die Ausstellung „Heimat“ statt. Vom 14. bis 18. August feiert der Burschenverein Beuerberg-Herrnhausen sein 120-jähriges Bestehen. Die First-Responder-Gruppe der Feuerwehr Beuerberg besteht heuer 20 Jahre; ob und in welchem Rahmen das gefeiert wird, steht noch nicht fest. Am Jahresende ist in Verbindung mit dem Kloster ein Adventsmarkt in Beuerberg geplant.

Ferner beginnen laut Moritz Sappl allmählich die Vorbereitungen für das Festjahr „900 Jahre Klostergründung“ in Beuerberg 2021. Ein Riesenevent steht bereits fest: Am 21. Mai 2021 findet der Patronatstag der Gebirgsschützen in Beuerberg statt.

