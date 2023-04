Frösche, Kröten, Molche: Bruno (8) rettet abends Leben - mit dem Bund Naturschutz

Von: Dominik Stallein

Mit Warnweste an der Staatsstraße: Derzeit läuft an fünf Orten im Nordlandkreis die Amphibiensammlung – so wie hier zwischen Achmühle und Eurasburg. © Hans Lippert

Die Amphibiensammlung im Landkreis läuft. Ein Achtjähriger aus Achmühle packt mit an - und ist begeistert von dem Ehrenamt. Wir haben ihn begleitet.

Eurasburg – Zur Ausrüstung eines Lebensretters gehören eine Taschenlampe und eine Warnweste. Bruno ist perfekt ausgestattet. Der Achtjährige aus Achmühle möchte in den kommenden Wochen noch viele hunderte Leben retten – das von Fröschen, Kröten und Lurchen. Die Tiere, die ihr Laichgewässer suchen, landen in Brunos blauem Plastikeimer. Auch der gehört zum Lebensretter-Standard-Paket. Bruno ist in diesem Jahr der jüngste Helfer bei der Amphibiensammlung im Landkreis. Sein Einsatzgebiet: Die Staatsstraße zwischen Eurasburg und Achmühle. Seine Einsatzzeit: gegen 19 Uhr, wenn es dunkel ist und am besten etwas feucht. „Dann kommen die Amphibien am liebsten“, erklärt Josefine Hopfes ihrem jungen Mitstreiter, bevor sie sich gemeinsam auf den Weg machen und den Fangzaun abgehen.

Bruno (8) rettet in der Nacht Leben: Er hilft bei der Amphibiensammlung mit

Vor einigen Wochen wurde das kniehohe grüne Auffangnetz von einer Fachfirma an mehreren Stellen im Landkreis angebracht. „Kniehoch“ ist eine relative Einschätzung – Bruno geht der gewölbte, engmaschige Zaun bis zur Hüfte. Mit seiner Stirnlampe auf dem Kopf stapft er an diesem Abend mit seinen Gummistiefeln auf dem matschigen Moos hinter dem Zaun. Sein Blick folgt dem runden Lichtpunkt, den er selbst mit seiner Lampe auf den Boden wirft. Bruno steuert sein erstes Ziel an: eine der Sammelboxen, in denen sich die Amphibien manchmal aufhalten, bis sie von Bruno oder einem der 70 anderen Amphibienretter aufgesammelt werden. Sie helfen an fünf Orten im Nordlandkreis den Kröten über die Straße.

Lebensretter im Landkreis: Bund Naturschutz sammelt Amphibien

„Hier ist nichts.“ Bruno kniet vor der Box und klingt enttäuscht. Der Achtjährige stapft wieder los, entlang eines kleinen Bachs, mit vorsichtigen Schritten in Richtung Eurasburg. Bruno spricht nicht viel, dafür ist er zu konzentriert. Irgendwann, es dauert nur wenige Sekunden, ruft er laut: „Da ist eine!“ Nach einem genaueren Blick stellt er fest: Da sind sogar zwei. Zwei Kröten sitzen regungslos am Fangzaun. Sie warten auf Bruno. Für ihre Zeit auf der anderen Seite der Staatsstraße haben Mann und Frau Kröte wohl schon relativ konkrete Pläne: Das Weibchen hat das Männchen huckepack genommen – ein Indiz für anstehende Nachwuchspläne.

Retter: Bruno (8) hilft bei der Amphibiensammlung mit. © Hans Lippert

Die traute Zweisamkeit möchte Bruno nicht unwirsch entzweien. Ganz vorsichtig schiebt er seine Handfläche unter die Beine der Krötendame, hebt das Pärchen hoch und setzt es sanft auf den Boden seines blauen Eimers. Dann geht er über die Staatsstraße und setzt die beiden wieder ins Laub. Ihre Reise zum Loisach-Altwasser geht weiter – ohne gefährliche Autos dazwischen.

Wie fühlt sich eine Kröte an?

Wie sich so eine Kröte anfühlt? „Nicht glitschig, eher schwabbelig“, antwortet der Bub. Und kalt seien die Amphibien. Berührungsängste hatte er nie. Auch nicht, als er vor etwa vier oder fünf Jahren zum ersten Mal mit seinem Opa losging und zum ersten Mal Amphibien rettete. Für den Kleinen wurde es zum Hobby. „Sobald er die Zäune am Straßenrand sieht, fragt er, ob wir sammeln gehen können“, sagt Winfried Kienhöfer, Brunos Großvater.

Ohne Hilfe würden viele Tiere in den sicheren Tod laufen: Straßenquerung für Amphibien ein riskantes Unterfangen

Warum? „Es macht mir einfach Spaß“, sagt Bruno. Zeit für eine Erklärung hat er nicht. Der Achtjährige hat nämlich einen Frosch gesichtet, der am Zaun wartet. Mit der Ruhe ist es schnell vorbei: In dem Moment, in dem Bruno versucht, ihn zu greifen, macht der Frosch einen kleinen Satz. „Bei Fröschen musst Du aufpassen“, sagt Koordinatorin Josefine Hopfes. Manchmal würden sich die Amphibien von ihren Rettern losreißen und auf die Straße zu hüpfen – und damit in den ziemlich sicheren Tod.

Beim zweiten Versuch klappt es. „Der hält mich sogar fest“, sagt Bruno. Der Frosch hat seine Hinterläufe um einen Finger des Achtjährigen geschlungen. Bruno setzt ihn in seinen Eimer. Dort bekommt der Frosch rasch Gesellschaft. An diesem Abend ist relativ viel los am Fangzaun. Am Nachmittag hatte es leichten Nieselregen gegeben – „das Wetter mögen sie“, weiß Hopfes. Es dauert nicht lange, bis aus Brunos Eimer lautes Quaken ertönt. Vier Krötenmännchen und der Frosch sitzen darin und warten auf einen Shuttle-Service über die Straße.

Der Blick in Brunos Eimer zeigt einen ganz guter Querschnitt: „In diesem Jahr sind es deutlich mehr Kröten als Frösche.“ Alle Tierfunde werden notiert, die Ehrenamtlichen führen eine Statistik. Bruno ist unter ihnen der mit Abstand jüngste. „Wir haben schon ein paar jüngere Erwachsene dabei“, sagt Hopfes. Einige Helfer gehen aber auch schon auf den 80. Geburtstag zu – die Naturschützer suchen nach Nachwuchs.

Bis in den Mai hinein sind die Amphibienfreunde in der Regel an den Sammelstellen unterwegs. Noch sind sie vor allem damit beschäftigt, die Tiere auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer zu schützen. In wenigen Wochen startet das Artenretten auf der anderen Straßenseite: Die Kröten, Frösche und Lurche kehren zurück von ihrem Laichgewässer. Dann setzt Bruno wieder seine helle Stirnlampe auf, wirft sich seine orangefarbene Warnweste um die Schultern, greift zum blauen Eimerchen und rettet abends Leben.