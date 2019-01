Bürger machen sich Gedanken über die Zukunft von Beuerberg

Beuerberg ist ein Dorf, das noch gut funktioniert - auch wegen des wiederbelebten Klosters. Damit das so bleibt, machen sich Bürger Gedanken über eine lebenswerte Zukunft.

Beuerberg – 1:0 für Beuerberg. Während sich Anfang November in Eurasburg gerade mal zwei Dutzend Bürgerinnen und Bürger dafür interessierten, was es mit dem „integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept“ (ISEK) auf sich hat, blieb bei der ersten „Ortswerkstatt“ in Beuerberg im Saal des Pfarrheims kein Stuhl unbesetzt. „Gefühlt 90 Leute“ begrüßte Dr. Andreas Raab vom Planungsbüro Raab + Kurz. Raab hatte zusammen mit seiner Mitarbeiterin Pauline Kurz-Müller das „Dorf, das an vielen, vielen Stellen noch sehr gut funktioniert“, genauer unter die Lupe genommen und stellte in der „Ortswerkstatt“ vor, was man daraus noch Besseres entwickeln könne.

Das große Interesse der Bevölkerung rührt in erster Linie daher, dass wieder Leben ins Kloster eingekehrt ist und dessen weiterer Wiederbelebungsprozess mit Neugier und Spannung verfolgt wird. „Die Entwicklung des Ortes geht nicht ohne das Kloster, und für das Kloster geht es nicht ohne den Ort“, stellte Raab fest. Das Kloster war früher der Motor für die dörfliche Entwicklung und wird auch künftig ein Zentrum des Dorfes, „ein Dreh- und Angelpunkt“, sein.

„Es ist zum ersten Mal möglich, dass das Kloster in der Mitte des Ortes an der Entwicklung aktiv teilhat“, bekräftigte Dr. Christoph Kürzeder, der einen Ausblick gab, was in den nächsten Jahren im ehemaligen Salesianerinnenkloster noch passieren soll. „Wir entwickeln es jetzt immer weiter“, so der Direktor des Diözesanmuseums Freising. Dabei können und sollen die Menschen im Ort sich einbringen. „Ihre Ideen sind willkommen. Wir sind kein Ufo, das hier gelandet ist“, so Kürzeder. „Das Kloster ist Ortsmittelpunkt und soll Lebensraum sein.“ Aktiv beteiligen soll sich die Bevölkerung auch an der künftigen Ortsgestaltung. Und das taten die Teilnehmer der ersten Ortswerkstatt ausgesprochen rege und kreativ. Die sechs mannshohen Tafeln, auf denen die Veranstaltungsbesucher Anregungen hinterlassen sollten, waren nach 20 Minuten randvoll beschrieben. Da wurden bange Fragen zur Zukunft des Ortes aufgeworfen, etwa, ob sich „unsere Kinder in 20 Jahren Beuerberg noch leisten können“, ob „Landwirtschaft und Gewerbebetriebe künftig im Dorf noch möglich sind“.

Aber es mangelte auch nicht an Ideen und Wünschen zur Gestaltung des Ortes. Eine Verlängerung vom Pfarranger zum Radweg steht ebenso auf der Wunschliste wie der Erhalt eines Nahversorgers im Dorf sowie ein Jugendraum und Jugendtreff. Soziales Wohnen, die Flüchtlingssituation, der Ausbau und die Beschilderung von Fußwegen, die Umwandlung der Wiese am Pfarranger in eine Parkanlage sowie Lademöglichkeiten für Elektroautos und E-Bikes sind nur ein kleiner Teil weiterer Themen, die die Planer in die nächste Runde mitnehmen.

Eine längere Diskussion entfachte vorerst lediglich die Parkplatzsituation im Ort. Die Idee, entlang des Pfarrangers einen Stellplatz neben den anderen einzurichten, um zu vermeiden, dass die Klosterbesucher jede Nebenstraße zuparken, schmeckte nicht jedem. Dafür gebe es Platz außerhalb des Zentrums, und den Besuchern dürfe man ruhig ein paar hundert Meter Fußmarsch zumuten, ereiferte sich ein Einwohner. Dass sich über die Notwendigkeit von Parkplätzen in Klosternähe schon wegen der Vorschriften der Baubehörde jede Diskussion erübrige, machte Bürgermeister Moritz Sappl klar.

Inzwischen war es kurz vor 23 Uhr. Eine Bürgerin fand mit ihrem Wunsch breite Zustimmung, man möge die Veranstaltung nach vier Stunden allmählich zu einem Ende bringen. Fortsetzung folgt.