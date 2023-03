Burschen und Madln eröffnen Wachhüttenzeit: Maibaum durch den Ort transportiert

Von: Peter Herrmann

Teilen

Brachten den Maibaum zum Eurasburger Wachhüttenplatz: Erster Maibursch Christoph Ludwig (vorne li.) mit Madln und Helfern. © sh

34 Meter misst der Eurasburger Maibaum. Am Wochenende wurde er auf der Staatsstraße 2370 von Achmühle bis zum Rathaus transportiert.

Eurasburg – Vor fünf Jahren zerstörte ein Blitz den Eurasburger Maibaum, den die Feuerwehr daraufhin Stück für Stück abtragen musste. Am Samstagvormittag hatten die Einsatzkräfte weitaus weniger Stress: Es galt lediglich, den Baumtransport auf der Staatsstraße 2370 von Achmühle bis zum Eurasburger Rathaus abzusichern.

Maibaum in Eurasburg: Feuerwehr und Blaskapelle begleiten Transport

Dort trafen sich die Maiburschen und -madln, um sich wenig später auf den noch unbemalten Stamm zu setzen. Angeführt von der Eurasburger Blaskapelle winkten sie den Schaulustigen entlang des Parkplatzes zu. Nach kurzer Fahrt bog der Traktor mit der schweren Fracht vom Radweg auf den Wachhüttenplatz neben der Turnhalle der Grundschule ein. Mit dem anschließenden Weißwurstfrühstück stärkten sich die rund 40 Helfer und Helferinnen für die anstehenden Arbeiten.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Der Baum muss noch geschliffen und bemalt werden“, erklärte Maimadl Magdalena Rührgartner. Noch wichtiger sei natürlich, dass das 34 Meter lange Prachtstück nicht geklaut werde. Die etwa 100 Jahre alte Fichte wurde in einem Waldstück bei Achmühle gefällt und wird seit diesem Samstag jeden Tag bewacht.

Maibaum in Eurasburg „muss noch geschliffen und bemalt werden“

Erster Maibursch Christoph Ludwig freut sich nun erst einmal auf die Motto-Partys an den Wochenenden. So findet schon am kommenden Freitag, 31. März, eine „Mexiko-Wach“ mit Nachos, Bier und Tequila statt. Zwei Wochen später, am 14. April, lädt das Team vom Stücklhof am 14. April zu einer Feier ein. Schon am kommenden Palmsonntag, 2. April, beginnen die Proben für die Tanzgruppe.

Am 1. Mai werden die Maiburschen ab 8 Uhr auf dem Dorfplatz den Baum aufstellen. Nach einem Frühschoppen folgt ab 14 Uhr der Maitanz mit einer zünftigen Feier, bei der die Gäste Grillschmankerl, Kuchen und Getränke genießen können. „Das Fest findet bei jedem Wetter statt“, kündigte Rührgartner an. Von Peter Herrmann

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.