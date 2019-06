Darum wollen die Eurasburger keinen Sendemast

Einstimmig lehnte der Eurasburger Gemeinderat einen Antrag der Firma Abel Mobilfunk ab.

Eurasburg –In regelmäßigen Abständen muss sich der Eurasburger Gemeinderat mit einer Anfrage der Telekom beschäftigen: Die Telefongesellschaft sucht händeringend Standorte für Sendemasten. In der Sitzung am Dienstagabend war es wieder soweit. Das Ergebnis lautete wie meist: Der Gemeinderat stimmte dagegen. Allerdings hatte er die Steilvorlage zur Anfrage der Firma Abel Mobilfunk quasi selbst geliefert.

In der Sitzung am 13. März 2018 musste der Gemeinderat über eine Mobilfunkstation am Feuerwehrhaus in Beuerberg entscheiden und beschloss, „innerorts keine Liegenschaften für Mobilfunkanlagen zur Verfügung zu stellen“. Gleichzeitig sprach man sich dafür aus, „gemeindeeigene Grundstücke außerhalb der geschlossenen Ortschaft im Einzelfall“ bereitzustellen. Zum Beispiel jenes Stück Land an der Königsdorfer Straße, das die Telekom nun anmieten möchte – und das die Gemeinde im November 2017 selbst als Standort ins Gespräch gebracht hatte.

Allerdings ist der Funkmast, der nun dort errichtet werden soll, knapp 40 Meter hoch. Das war vor zwei Jahren so nicht geplant. Es sei wohl wie immer, meinte Bürgermeister Moritz Sappl: „Jeder nutzt das Handy und das Internet, aber sobald die Diskussion über Funkmasten losgeht, schieben wir es weiter.“ „Wir waren nie dagegen, aber es sollte weit genug weg sein von der Ortschaft“, sagte Gemeinderat Peter Goepfert. Und Hans Urban erklärte: „Wir sollten eine Lösung finden, sonst haben wir irgendwann alle Häuserdächer mit kleineren Masten besetzt.“ Der Landtagsabgeordnete regte an, mit Grundstücksbesitzern, die über Flächen weit genug abseits des Dorfs verfügten, zu reden. Diese sollten der Gemeinde entgegenkommen, damit optimale Standorte gefunden werden könnten. Derzeit sträubten sich viele, berichtete Moritz Sappl. „Die Landwirte sagen: Für das Geld das ich dafür krieg’, tu ich mir nicht an, dass ich das ganze Dorf gegen mich hab’.“ Mit 14:0 stimmte der Gemeinderat gegen den Antrag der Abel Mobilfunk.

