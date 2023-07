„Eigentlich ein Wunder“: Spektakuläre Glockenbergung - Auch Bürgermeister packt mit an

Sie hing nur noch an verklemmtem Stahlbolzen

Zu einer außergewöhnlichen Glockenbergung kam es in der ehemaligen Beuerberger Klosterkirche: Womöglich drei Tage lang klingelte die Glocke nur an einem verklemmten Stahlbolzen hängend.

Beuerberg – „Eigentlich ist es ein Wunder.“ So beschreibt Glockengießer Rudolf Perner die Tatsache, dass sich die fünf Tonnen schwere Glocke der ehemaligen Beuerberger Klosterkirche St. Peter und Paul nicht aus ihrer defekten Verankerung löste und abstürzte. Sie hing nämlich nur noch an einem verklemmten Stahlbolzen.

Stiftskirche St. Peter und Paul in Beuerberg: Glocke hing nur noch an verklemmten Stahlbolzen

Was genau es damit auf sich hat, berichtet Pfarrer Bernhard Häglsperger – Leiter des Pfarrverbands Königsdorf-Beuerberg. Alles begann an einem Mittwoch im Mai. Mesner Franz Zimma traf gerade die letzten Vorkehrungen für das bevorstehende Fest Christi Himmelfahrt in der Stiftskirche St. Peter und Paul, als das abendliche Gebetsläuten einsetzte. Dem Kirchenmann sei aufgefallen, „dass der Glockenanschlag einseitig und aus dem Takt wirkte“, so der Pfarrer.

+ Übeltäter: Die beiden abgesprengten Schraubenköpfe der 35-Millimeter-Stahlbolzen. © Vroni Zimma

Zimma schaute im Turm nach – und sah im Aufgang zwei geborstene Schraubenköpfe zu Füßen der Treppen liegen. Mit ihnen ist die Glocke normalerweise befestigt. „Offenbar hatte es diese beim Läuten vom Joch gesprengt“, berichtet Häglsperger. Daraufhin kletterte der zweite Mesner Andreas Urban auf den Glockenstuhl, um Fotos aus nächster Nähe zu schießen.

Glockenbergung in Beuerberg: Experten warnt - „Größte Absturzgefahr“

„Da wir ohnehin mit dem Staatlichen Hochbauamt wegen Reparaturmaßnahmen von Glocken in Verhandlungen standen, war das für uns nur ein weiterer Hinweis, dass jetzt endlich etwas unternommen werden muss“, so Häglsperger.

Ein paar Tage später schickte Kaspar Demmel, der Verwaltungsleiter des Pfarrverbands, die Fotos an den Glockengießer Rudolf Perner nach Passau. Der setzte sich sofort ins Auto und fuhr nach Beuerberg. Sein Befund: Wegen der gerissenen Schrauben am Joch bestehe für die Glocke „größte Absturzgefahr“. Sie sei nur noch nicht heruntergefallen, weil einer der gesprengten Bolzen sich in der Bohrung verklemmt hatte. Sich unter der Glocke aufzuhalten, sei jedoch lebensgefährlich, meinte Experte Perner.

+ Bernhard Häglsperger, Pfarrer im Pfarrverband Königsdorf-Beuerberg. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Kirchenpfleger Vitus Sterzer und Bürgermeister Moritz Sappl „setzten sofort alle Hebel in Bewegung“, um die Bergung zu organisieren. Auch das Staatliche Hochbauamt informierten sie. Am Nachmittag planten die Beteiligten erste Sicherungsmaßnahmen. Sie kamen zu dem Ergebnis, die Glocke mit Holzbalken zu unterfüttern, um sie abzustützen.

Glockenbergung in Beuerberg: Sicherungsarbeiten dauern knapp dreieinhalb Stunden

Die Sicherungsarbeiten dauerten etwa knapp dreieinhalb Stunden. Selbst Bürgermeister Moritz Sappl und Mesner Andreas Urban packten mit an, um die Holzbalken mittels Hebekran von außen durch die Luke ins Innere der Glockenstube zu manövrieren. Als die Glocke sicher auf den Balken saß, war die größte Gefahr eines Absturzes gebannt. Seitdem kann man den Turm wieder betreten. Geläutet wird bis auf Weiteres natürlich nicht.

+ Die Schieflage der Glocke ist an der Stellung des Klöppels gut zu erkennen. © Bernhard Häglsperger

Über das Ausmaß eines Absturzes kann Pfarrer Hägelsperger nur mutmaßen. Wäre das Läutwerk beispielsweise in Ruheposition nach unten gestürzt, hätte es wohl zwei Holzdecken durchbrochen und wäre auf der Betondecke darunter gelandet – oder hätte diese ebenfalls noch durchgeschlagen.

Glocke lautete womöglich drei Tage lang nur an einem Stahlbolzen hängend

Dies hätte, so der Pfarrer, „auf jeden Fall eine Sperrung der ganzen Kirche für einige Jahre bedeutet“. Im nächsten Schritt muss die Peter-und-Pauls-Glocke nun auf sicheren Grund herabgelassen werden. Wie sich das bewerkstelligen lässt, darüber will der Kirchenverband noch im Juli beraten.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Damit nicht genug. Die Dramatik der Ereignisse erhöhte sich im Nachhinein, als eine Anwohnerin berichtete, ihr sei das unrhythmische Gebetsläuten bereits am Montag vor Christi Himmelfahrt aufgefallen. Heißt konkret: Die Glocke läutete womöglich drei Tage lang nur noch an einem verklemmten Stahlbolzen hängend, bevor der Mesner reagierte. Somit hingen fünf Tonnen Gussstahl laut Glockengießer Perner am „sprichwörtlichen seidenen Faden. Dass die Glocke nicht abstürzte, ist ein Wunder.“

Als zweites Wunder erachtet Bernhard Häglsperger die große Hilfsbereitschaft der Menschen vor Ort – allen voran Kirchenpfleger Vitus Sterzer, die beiden Zimmerer-Brüder Thomas und Josef Demmel, Mesner Andreas Urban und Rathauschef Moritz Sappl. Der Pfarrer: „Toll, dass es bei uns solche Menschen gibt, denen die Kirche im Ort so viel wert ist, dass sie weder Mühen noch das Risiko scheuen, und nicht lange zögern, wenn Hilfe gebraucht wird.“ red

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.