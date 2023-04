Diese Maibäume werden im Nordlandkreis aufgestellt - Eine Übersicht

Von: Doris Schmid

Starke Männer: Viele Hände müssen anpacken, um einen Maibaum in die Höhe zu stemmen. © hl/Archiv

Auch heuer werden im Nordlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wieder zahlreiche Maibäume aufgestellt. Unsere Zeitung gibt einen Überblick.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In vielen Gemeinden im Landkreis halten Burschen, Feuerwehren und andere Vereine an der guten Tradition fest und stellen einen Maibaum auf. Unsere Zeitung gibt einen Überblick, in welchem Ort etwas geboten ist und gefeiert wird – soweit uns die Termine bekannt sind.

Eurasburg

2018 zerstörte ein Blitz den Eurasburger Maibaum, der daraufhin von der Feuerwehr Stück für Stück abgetragen werden musste. Fünf Jahre später gibt es einen neuen. Die etwa 100 Jahre alte und 34 Meter lange Fichte wird am 1. Mai ab 8 Uhr auf dem Dorfplatz aufgestellt. Anschließend gibt es einen Frühschoppen. Der Maitanz mit Feier findet ab 14 Uhr statt. Gäste werden mit Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltem verköstigt. Die Feier findet bei jedem Wetter statt.

Beuerberg

Auch in Beuerberg rücken die Maiburschen am 1. Mai aus. Ab 9 Uhr stellen sie ihren Baum auf. Zeitgleich beginnt der Frühschoppen. Ab 12 Uhr spielt die Beuerberger Blasmusik. Der Maitanz beginnt um 15 Uhr. Im Festzelt gibt es eine Bar, die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Dietramszell

Im Dietramszeller Ortsteil Schönegg wird bei der Gastwirtschaft Peiß am 1. Mai vom Volkstrachtenerhaltungsverein Edelweiß ein Maibaum aufgestellt. Los geht’s um 11 Uhr.

Ergertshausen

Zu den Scherstangen greift der Burschenverein Ergertshausen am 1. Mai um 7 Uhr in der Früh. Die Maifeier findet am Sonntag 7. Mai, statt. Sie beginnt mit einer Maiandacht um 13.30 Uhr in der Ergertshauser Kirche. „Ab circa 14 Uhr findet der Tanz der Maipaare um den Baum statt“, teilt Markus Huber, Schriftführer der Burschen und Madln Ergertshausen, mit. Anschließend steigt die Maifeier beim Schöftlmoar mit der Blaskapelle Deining. Am Abend ab etwa 18 Uhr sorgt die Partyband Flexibells für Stimmung.

Gelting

Auch in Gelting wird heuer wieder ein Maibaum aufgestellt, und zwar schon am Sonntag, 30. April, ab 9 Uhr. Der Maitanz findet am 1. Mai um 13.30 Uhr statt. Um 14 Uhr geht’s in der Rudolf-Mörtl-Turnhalle an der Leitenstraße 2 mit der Maifeier weiter. Es gibt ein Barzelt.

Geretsried

Die Maifeier der Egerländer Gmoi findet am Sonntag, 1. Mai, auf dem Karl-Lederer-Platz statt. Ab 8 Uhr ist Muskelkraft beim Aufstellen des Baumes gefragt. Zum Maitanz ab 14 Uhr spielt die Gartenberger Bunkerblasmusik auf. Mitwirkende sind die Tanzgruppen der Geretsrieder Landsmannschaften sowie die Griechische Gemeinde. Bei Regen findet die Veranstaltung in den Ratsstuben statt.

Icking

In Icking rücken die Maiburschen und -madln schon am Samstag, 29. April, ab 11 Uhr, zum Aufstellen des 32-Meter-Baums aus. Die Maifeier findet eine Woche später am 7. Mai statt. Los geht’s um 12 Uhr mit der Auslosung der Paare. Nach dem Tanz wird im Festzelt am Bauhof gefeiert. Dort spielt tagsüber die Irschenhauser Blasmusik, abends sorgt die Band „AllgäuPower“ für Stimmung. Es gibt Essen und Getränke.

Königsdorf

Unter der Federführung der Königsdorfer Maiburschen wird am 1. Mai ab 6 Uhr in Osterhofen ein Baum aufgestellt.

Münsing

Die Münsinger Madln und Burschen der Burschenschaft West stellen ihr 38 Meter langes Prachtexemplar am 1. Mai auf. Es löst den alten Baum ab, der dort unversehrt vier Jahre lang stand. Um 13 Uhr beginnt die Maifeier mit Auftritten der 21 Tanzpaare.

St. Heinrich

In St. Heinrich stemmt der Verein für Dorf- und Brauchtumspflege ebenfalls am 1. Mai einen Baum in die Höhe. „Ab 9 Uhr stellen wir traditionell von Hand auf“, so Elisabeth Huber. „Ab 12 Uhr folgt der Festbetrieb im Zelt mit Ochs am Spieß.“ Nachmittags gibt es einen Maitanz und eine Maibaumversteigerung. Den Tag begleitet die Musikkapelle Sindelsdorf.

Wolfratshausen

Bereits am frühen Morgen des 1. Mai wird im Wolfratshauser Ortsteil Weidach der weiß-blaue Baumstamm mit Scherstangen und viel Muskelschmalz aufgestellt. Für den 7. Mai um 11 Uhr laden die Burschen und Madln zum Maitanz mit Bandltanz ein. Anschließend geht’s im Festzug zum Bierzelt, wo die Eurasburger Blaskapelle zur Unterhaltung spielt. Am späten Nachmittag übernimmt die Band Ois Chicago. Eingebunden ist die Maifeier in die Weidacher Festtage, die von 5. bis 14. Mai stattfinden.

Allmannshausen

Der Burschenverein Allmannshausen in der Gemeinde Berg ist am 1. Mai ebenfalls in Aktion und stellt einen Baum auf. Der Tanz um den Maibaum beginnt um 12 Uhr. Festzeltbetrieb mit der Bachhauser Blasmusik ist ab 13 Uhr. Die Bar öffnet um 18.30 Uhr. Es spielt die Partyband „Heldensteiner HeuBodnBlosn“.

Bachhauser Wies

Die Burschenschaft Bachhauser Wies veranstaltet am 1. Mai ab 12 Uhr ihre Maifeier in Bachhauser Wies. „Wir stellen ein Festzelt auf und haben am Abend auch eine Partyband am Start“, teilt Obermadl Teresa Griesbeck unserer Redaktion mit.

