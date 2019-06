E-Ladesäule für Eurasburg - und vielleicht auch für Beuerberg

Vor dem Rathaus in Eurasburg soll eine E-Ladestation errichtet werden. Für eine Stromtankstelle in Beuerberg wird noch ein Standort gesucht.

Eurasburg – Der Eurasburger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, vor dem Rathaus eine E-Ladesäule zu errichten, eine weitere soll in Beuerberg installiert werden. Dort sucht man noch nach einem geeigneten Standort.

Der von der Verwaltung vorgeschlagene Platz im Bereich der Schule, neben Spielplatz und Turnhalle, fand keine Zustimmung. Einerseits, weil er etwas versteckt liegt, andererseits, weil er eine Gefahr darstellen könnte. „E-Autos sind gefährlich für Kinder, weil sie kaum hörbar sind“, gab Michael Wohlfarter zu bedenken. „Mit einem Standort direkt an der Schule ziehen wir die Autos zu den Kindern. Das finde ich nicht gut.“ Der Platz erschien der Verwaltung unter anderem deshalb als besonders geeignet, weil er in der Nähe des Klosters liegt und so Auswärtigen die Möglichkeit bietet, beispielsweise während eines Klosterbesuchs ihr E-Mobil aufzuladen. „Wir haben auch das Feuerwehrhaus in Betracht gezogen“, erklärte Bürgermeister Moritz Sappl, „aber das liegt eventuell zu weit abseits.“ Wenn die Fußwege zu lang werden, würde die Ladestation womöglich nicht entsprechend angenommen.

Das Problem sieht man auf dem Parkstreifen vor dem Rathaus nicht. Dort soll eine Ladesäule mit zwei Dockingstationen errichtet werden. Gemäß einem Angebot der 17er Oberland-Energie vom April dieses Jahres belaufen sich die Kosten auf 6110 Euro brutto. Hinzu kommen rund 4000 Euro für Tiefbauarbeiten und die Herstellung des Stromanschlusses. Für die Abrechnung des Ladevorgangs falle zudem eine Monatspauschale von 17,80 Euro netto pro Ladesäule an. Über die Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern“ seien derzeit bis zu 40 Prozent der Kosten, höchstens jedoch 3000 Euro pro Ladepunkt förderfähig, erläuterte Sappl. „Vorausgesetzt, die Ladestationen sind ununterbrochen öffentlich zugänglich und es wird Strom aus erneuerbaren Energien verwendet.“

Hans Urban betonte, er sei „schon der Meinung, dass wir die Ladestationen unbedingt vorantreiben sollten. Wir haben uns bisher damit viel Zeit gelassen und sollen schon in diese Infrastruktur investieren.“ Allerdings halte er „deutlich wichtiger als den Standort, dass wir ein mehrheitsfähiges Abrechnungssystem schaffen.“

Mit zwei Gegenstimmen (Michael Wohlfarter befürwortete eine Verlegung des Standorts ins gegenüberliegende Gewerbegebiet) beschloss der Gemeinderat die Errichtung einer Ladesäule mit zwei Dockingstationen vor dem Rathaus. Vorbehaltlich der Zusage der Fördermittel, die vorab bereits beantragt wurden.

rst

